【さそり座】2025年9月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年9月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
やる気が後半にかけてぐんぐん湧いてくるため、「今なら何でもできる」と感じられそうです。普段はじっくり考えてから行動するあなたも、「考えているだけでは始まらない、まずはやってみよう」という気持ちになりやすいでしょう。
オーディションやコンテスト、昇進・昇格試験、資格取得試験などにも向いている時期で、多くの人から認められやすい運気です。その評価がさらなるモチベーションとなり、「もっと頑張ろう」という意欲が湧いてくるでしょう。豊かな未来を築くための第一歩を踏み出すときです。
＜開運もぐもぐ＞
何かに挑戦する際には、“木のパワー”を使います。木のパワーは、自然な元気や明るさを引き出し、相手に好印象をもたらしてくれます。
特におすすめなのが、酸味が効いた「マリネ」です。酸味は木のパワーを象徴する味覚。お酢やレモン汁をベースにしたマリネ液を作り、野菜や魚介類などお好みの具材を漬け込んでみましょう。
仕上げに、彩り豊かなパセリのみじん切りを散らすと、見た目からも木のパワーを吸収できます。こうした食事を取り入れることで、自然と前向きな気持ちで本番に臨めるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
