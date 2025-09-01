TOMORROW X TOGETHER、8月のK-POPチャート音源部門で1位に！BLACKPINK・aespaを抑え存在感

TOMORROW X TOGETHERからBTS・Vまで、8月のK-MUSICを盛り上げた主役たちが発表された。

【写真】「たまらん…」TXT・スビンの“すっぴん眼鏡”

グローバルスタンダードK-POPチャート「KMチャート」は、8月31日に公式ホームページを通じて8月の月間チャート結果を公開。幅広い世代とジャンルのアーティストが順位に名を連ね、K-POPの多様性を示した。

まず K-MUSIC（音源）部門の1位は、TOMORROW X TOGETHERの『Beautiful Strangers』が獲得。同曲はトラップリズムを基盤にしたHIPHOPジャンルで、洗練されたメロディとグループ特有の青春ストーリーで世界の音楽ファンを魅了した。続いてBLACKPINKの『JUMP』、aespaの『Dirty Work』がTOP3入りした。

K-MUSIC ARTIST（アーティスト）部門では、BTSのVが1位を記録。Stray Kids（2位）、aespa（3位）、イ・チャンウォン（4位）、ALLDAY PROJECT（5位）が上位にランクインした。

（画像＝「KMチャート」）

HOT CHOICE（人気）部門では、男性部門でイ・チャンウォンが先月に続き1位を獲得。イム・ヨンウン（2位）、BTS・RM（3位）、チャン・ミンホ（4位）、カン・ダニエル（5位）、n.SSign（6位）、BTS・V（7位）、BTS・JIN（8位）、BTS・JIMIN（9位）、BTS・JUNG KOOK（10位）が続いた。

女性部門ではDreamcatcherが1位に輝き、MAMAMOO・ファサ（2位）、aespa（3位）、i-dle（4位）、EXYN（5位）、IVE（6位）、ITZY（7位）、NMIXX（8位）、OH MY GIRL（9位）、Red Velvet・スルギ（10位）がTOP10に入った。

ROOKIE（新人）部門では、男性1位にAHOFが選ばれ、CLOSE YOUR EYES（2位）、IDID（3位）、NouerA（4位）、NEXZ（5位）が続いた。

女性新人部門の1位はUNISが獲得。Hearts2Hearts（2位）、ILLIT（3位）、BABYMONSTER（4位）、SAY MY NAME（5位）がランクインした。

なお、KMチャートは9月10日から9月分の人気投票を開始する。詳細な順位や調査方法はKMチャート公式ホームページで確認できる。

（記事提供＝OSEN）