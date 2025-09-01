【てんびん座】2025年9月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年9月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
ネガティブな感情は、自分自身から湧き出ているものではなく、周囲から影響を受けているのかもしれません。もし今、ストレスを感じているのなら、少し距離を置いてみるのもいい選択です。「無理をしなくてもいい」という選択肢があるだけで、心はグッと落ち着き、前向きな気持ちが生まれます。
必要と感じたら迷わず一歩引いて、心と体を休ませてあげましょう。逆に、ポジティブな環境に身を置くことで、本来の自分を取り戻せます。あなたが心地よさを感じる場所へ移動してみましょう。
＜開運もぐもぐ＞
周囲からの負の影響を防ぎたいときは、“土のパワー”を使います。おすすめは「豚の角煮」です。四角い形に仕上げられた豚の角煮は、まさに土のパワーの象徴ともいえる存在。盛り付けにも四角いお皿を選ぶことで、そのエネルギーをさらに強められます。
付け合わせには、“金のパワー”を持つ「ゆで卵」や「ネギ」を添えてみましょう。金のパワーはポジティブな環境へ導く力があるとされており、角煮と組み合わせることで、よりよいエネルギーの流れを生み出す手助けとなるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）＜全体運＞
ネガティブな感情は、自分自身から湧き出ているものではなく、周囲から影響を受けているのかもしれません。もし今、ストレスを感じているのなら、少し距離を置いてみるのもいい選択です。「無理をしなくてもいい」という選択肢があるだけで、心はグッと落ち着き、前向きな気持ちが生まれます。
＜開運もぐもぐ＞
周囲からの負の影響を防ぎたいときは、“土のパワー”を使います。おすすめは「豚の角煮」です。四角い形に仕上げられた豚の角煮は、まさに土のパワーの象徴ともいえる存在。盛り付けにも四角いお皿を選ぶことで、そのエネルギーをさらに強められます。
付け合わせには、“金のパワー”を持つ「ゆで卵」や「ネギ」を添えてみましょう。金のパワーはポジティブな環境へ導く力があるとされており、角煮と組み合わせることで、よりよいエネルギーの流れを生み出す手助けとなるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)