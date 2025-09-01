【おとめ座】2025年9月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年9月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）＜全体運＞
「こうなっていくかもしれない」と漠然と考えていたことが、いよいよ具体的に動き出しそうです。人とのよい距離感をつかめるようになり、これまで苦手だったこともスムーズに進んでいくでしょう。まさに「ああ、これでいいんだ」と納得できる瞬間が訪れるはずです。
＜開運もぐもぐ＞
イメージチェンジをうまく成功させたいときは、“土のパワー”を使います。おすすめは「カフェラテ」です。
ほんのり甘いミルクには、やさしく力強い土のパワーが宿っています。エスプレッソの上にふんわりとのるミルクフォームは、まるで二層に重なった地層のよう。この「層」もまた、土のエネルギーを象徴するものです。
エスプレッソとミルクが溶け合ったカフェラテの色味も、まさに土の色そのもの。心が落ち着くカフェラテを飲んで、新しい自分への一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)