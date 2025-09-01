【かに座】2025年9月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年9月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
幸せや喜びが広がりを見せ、なりたい自分にまた一歩近づいていきます。ただし、これはあなたがレベルアップのための具体的なアクションを取り入れている場合に限られます。努力を惜しまない今のあなたなら、このチャンスを最大限に生かせるはずです。
目標達成のために新しい知識を学ぶのであれば、オンライン講座の受講もおすすめです。あなたが頑張った分だけのよい結果が伴ってくるでしょう。仕事では、分かりやすく説明上手なあなたのプレゼンテーションの評価が、さらに高まりそうです。
＜開運もぐもぐ＞
新しい知識をどんどん吸収したいときは、“水のパワー”を使います。おすすめは「かつおのたたき」です。
この時期のかつおは、日本近海を北上してたっぷりと餌を食べ、産卵のために南下してくるため、脂がのっていてうま味たっぷり。さっと炙った後、氷水にくぐらせることで、身がキュッと引き締まり、水のパワーがしっかりと閉じ込められます。
薬味には、ショウガ・ニンニク・大葉・ミョウガ・ネギなどをたっぷり添えて。これらの辛味のある薬味には“金のパワー”があり、知識の吸収だけでなく、喜びや幸福感も広げてくれるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
