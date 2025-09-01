ウォルト・ディズニー・アニメーションは、『ウィッシュ』（2023）『モアナと伝説の海2』（2024）『ズートピア2』（2025）に続く65作目の新作『Hexed（原題）』を「Destination D23」にて発表した。

不器用な10代の少年と、せっかちな母親が、実は少年に魔法の力が宿っていることに気づく物語。その力によって、彼らの人生と魔法の秘密の世界がひっくり返って……。

ロゴデザインが登場するティザー映像が公開されている。

監督には短編シリーズ「ズートピア+」を手がけたジョージー・トリニダード (Josie Trinidad)と、『モアナと伝説の海2』のジェイソン・ハンドが共同で就任。ロイ・コンリ、フアン・パブロ・レイエス・ランカスター＝ジョーンズが製作を務める。

ウォルト・ディズニー・アニメーションにとって『ウィッシュ』以来となる完全新作。同作ではディズニー100周年記念作を謳ったが、裏腹に興収成績に魔法はかからなかった。2021年の『ミラベルと魔法だらけの家』、2022年の『ストレンジ・ワールド/もうひとつの世界』はコロナ禍での公開となっている。『Hexed』では、再びのディズニー・アニメーション・マジックに期待がかかる。2026年11月に米公開予定。

