»ûÀ¾Âó¿Í¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¡¼¥á¥óD ¾¾Ê¿Ô¢¸÷¡ÙSeason2ÊüÁ÷·èÄê¡¡ÂçÄÐÂóÌé¡ÊBUDDiiS¡Ë¡¢±«µÜÂçÚð¡ÊUNiFY¡Ë¡¢º£¹¾ÂçÃÏ¤âÂ³Åê
¡¡8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤Î»ûÀ¾Âó¿Í¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¡¼¥á¥óD ¾¾Ê¿Ô¢¸÷¡Ù¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¡Ø¥é¡¼¥á¥óD ¾¾Ê¿Ô¢¸÷ Season2¡Ù¤¬¡¢CS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆü¥Æ¥ì¥×¥é¥¹ ¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡×¤ÇÆÈÀêÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¤¿¤Î¤·¤ß¡ª¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤ë»ûÀ¾Âó¿Í¡õÂçÄÐÂóÌé
¡¡Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¼Âºß¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡È¥ê¥¢¥ë¡ß¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤Î¿·´¶³Ð¥É¥é¥Þ¡£Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÉ÷·Ê¤ä¥é¡¼¥á¥óÅ¹ÊÞ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÈÖÁÈÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ë¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Í¼Êý¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤òÉñÂæ¤Ë¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤Î¼èºà¡¦À©ºî¤Ë¾ðÇ®¤ò·¹¤±¤ëÄÌ¾Î¡¦¥é¡¼¥á¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤³¤È¾¾Ê¿Ô¢¸÷¡¢¾¾Ê¿¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ä¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤Ã¤¿¸ÄÀ¤ä»×¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¼ÂºÝ¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÅ¹ÊÞ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥é¡¼¥á¥óÅ¹¼ç¤¿¤Á¤È¤Î¿´²¹¤Þ¤ë½Ð²ñ¤¤¡¢Ì¾Å¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤ÎÌ£¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢±é¼Ô¤ÈÅ¹¼ç¤¿¤Á¤È¤Î»×¤ï¤Ì´ñÀ×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÊª¸ì¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸½¼Â¤Ë¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¡È¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò»ý¤Á¡¢»ëÄ°¼Ô¼«¿È¤âÊª¸ì¤Î±äÄ¹Àþ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Á°¥·¡¼¥º¥ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢»ûÀ¾¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£Season2¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¾¾Ê¿¤Î¹¥Å¨¼ê¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Ìò¤ËÇÐÍ¥¡¦»³¸ýµ®Ìé¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼Ìò¤ÏÁ°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÂçÄÐÂóÌé¡ÊBUDDiiS¡Ë¡¢±«µÜÂçÚð¡ÊUNiFY¡Ë¤¬±é¤¸¡¢¡È¥é¡¼¥á¥ó°¦¡É¤¬¿¼¤¹¤®¤ë¾¾Ê¿¤ÎÁêÃÌÁê¼ê¤Ïº£¹¾ÂçÃÏ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢10·î17Æü¸á¸å10»þ30Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£Á´6ÏÃ¤ÎÍ½Äê¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¤¿¤Î¤·¤ß¡ª¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤ë»ûÀ¾Âó¿Í¡õÂçÄÐÂóÌé
¡¡Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¼Âºß¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡È¥ê¥¢¥ë¡ß¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤Î¿·´¶³Ð¥É¥é¥Þ¡£Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÉ÷·Ê¤ä¥é¡¼¥á¥óÅ¹ÊÞ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÈÖÁÈÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ë¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Á°¥·¡¼¥º¥ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢»ûÀ¾¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£Season2¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¾¾Ê¿¤Î¹¥Å¨¼ê¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Ìò¤ËÇÐÍ¥¡¦»³¸ýµ®Ìé¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼Ìò¤ÏÁ°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÂçÄÐÂóÌé¡ÊBUDDiiS¡Ë¡¢±«µÜÂçÚð¡ÊUNiFY¡Ë¤¬±é¤¸¡¢¡È¥é¡¼¥á¥ó°¦¡É¤¬¿¼¤¹¤®¤ë¾¾Ê¿¤ÎÁêÃÌÁê¼ê¤Ïº£¹¾ÂçÃÏ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢10·î17Æü¸á¸å10»þ30Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£Á´6ÏÃ¤ÎÍ½Äê¡£