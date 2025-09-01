¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¡20ºÐ¤Î¡ÖÃÂÀ¸Æü¡¢¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×ÂçÀèÇÚ¤ÎÂçÊª¥¢¥¤¥É¥ë¹ðÇò¡Ö¤¤¤¤¤ª¼ò¤ò¡×¤â¡ÖÌ£¤Ï¡Ä¡×
¡¡¡ÖTravis¡¡Japan¡×¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ê26¡Ë¤¬1Æü¡¢·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥²¥¹¥È¤Î¡ÖDOMOTO¡×¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ê46¡Ë¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ²ËÜ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Çï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤¿¾¾ÅÄ¤Ï¡¢Æ²ËÜ¤È¤Î¸òÎ®¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¸÷°ì¤¯¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ØEndless SHOCK¡Ù¤ÎÉñÂæ¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤Îº¢¤«¤é½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Æ¡£ÂçÊ¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö20ºÐ¤Î»þ¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ªÃÂÀ¸Æü¡¢¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡×¤ÈÂ³¤±¡¢Æ²ËÜ¤Ï¡ÖÂÇ¤Á¾å¤²¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÃÂÀ¸Æü¡£¤À¤«¤é12»þÄ¶¤¨¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ë¤ª¼ò¸ý¤Ë¤·¤è¤¦¤«¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤¬¡Ö¤¤¤¤¤ª¼ò¤ò¡£1ÇÕÌÜ¤À¤±¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Æ²ËÜ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤ª¤È¤Ü¤±¡£¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¾¾ÅÄ¤Ï¡ÖÌ£¤ÏÊ¬¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤¤ª¼ò¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Æ²ËÜ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤µ¤¢¡¢¤¤¤¤ÏÃ¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢¡Ö20ºÐ±Û¤¨¤ëÁ°¤È¤«¤Ï¡¢»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Á¤ã¤ó¤Èµ¢¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥¿¥¯¥·¡¼½¦¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤Ï¡ÖÁ´Éô¸÷°ì¤¯¤ó¤¬¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Á´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÆ²ËÜ¤¬¤ª¤´¤ê¡¢µ¢¤ê¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤Ê¤É¤òÁ´¤Æ¼êÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¤½¤ì¤°¤é¤¤À¨¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£