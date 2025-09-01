映画『国宝』の本編映像と主題歌『Luminance』のコラボによるスペシャルMV
俳優の吉沢亮と横浜流星共演の映画『国宝』(公開中)の本編映像を使用した主題歌『Luminance』(原摩利彦 feat. 井口理)のスペシャルMVがソニーミュージックオフィシャルYouTubeチャンネルで公開となった。
『国宝』は、2017年から朝日新聞にて連載された吉田修一氏による同名長編小説の実写化作。歌舞伎界を舞台にした原作は、連載時から大きな話題となり、2019年に「第69回芸術選奨文部科学大臣賞」と「第14回中央公論文芸賞」をダブル受賞している。
原摩利彦
King Gnuの井口理
この度、主題歌『Luminance』と本編映像がコラボしたスペシャルMVがソニーミュージックオフィシャルYouTubeチャンネルで公開となった。『Luminance』の作曲は、映画の音楽も手掛けた原摩利彦が、作詞は坂本美雨が担当し、歌唱でKing Gnuの井口理が参加している。
【編集部MEMO】
メガホンをとった李相日監督は、2006年に公開された『フラガール』で、第30回日本アカデミー賞最優秀作品賞、文化庁芸術選奨新人賞を受賞している。2010年に公開された『悪人』は、『国宝』と同じ吉田修一氏の原作による作品で、第84回キネマ旬報ベスト・テンにおいて日本映画ベストの1位に輝いている。
