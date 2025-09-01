JUN&ROPÉから待望のウィメンズ新ライン「NOIR for Lady」が登場！

洗練されたゴルフ＆ライフスタイルを提案する「JUN&ROPÉ」から、この秋新たに誕生したウィメンズライン「NOIR for Lady」。メンズコレクション「NOIR」のコンセプトを引き継ぎ、タイムレスで機能的、そして女性らしいカラーアクセントを添えた上質なアイテムが揃いました。オンもオフも自分らしく楽しめる、ワンランク上のスタイルを求める女性にぴったりのラインナップです。

LOOK1：シックなブラックで魅せるスタイル

【LOOK1】では、クラシックなブラックを基調とした大人の洗練コーデが完成。

ERU65600 CAP \9,900（ブラック、キャメル）

ERE25600 ONE PIECE \38,500（ブラック、キャメル）

ERU15100 SUN-VISOR \8,800（ホワイト、ブラック）

ERM15600 BLOUSON \41,800（ブラック、キャメル）

ERS25600 PANTS \27,500（ホワイト、ブラック）

シンプルながらも素材感が引き立つアイテムは、ゴルフシーンだけでなく日常コーデにもマッチ。落ち着いたカラーリングが大人の余裕を演出します。

LOOK2：洗練されたアクセントカラーを楽しむ

【LOOK2】は、ホワイトやキャメルを効かせた柔らかい印象のスタイル。

ERU15100 SUN-VISOR \8,800（ホワイト、ブラック）

ERM35600 PULLOVER \23,100（ホワイト、ブラック）

ERC35600 SKIRT \25,300（ブラック、キャメル）

ERU65600 CAP \9,900（ブラック、キャメル）

ERM55600 PULLOVER \36,300（ブラック、キャメル）

さらに、同LOOK内では豊富なバリエーションも展開。

ERM75600 KNIT \30,800（ホワイト、ブラック、キャメル）

ERS25600 PANTS \27,500（ホワイト、ブラック）

シーンや気分に合わせて、トップスやボトムスを選べるのが魅力です。女性らしさを際立たせつつ、動きやすさも兼ね備えています。

NOIR for Ladyで日常に特別感を

「NOIR for Lady」は、機能性とデザイン性を兼ね備えたゴルフ＆ライフスタイルウエアとして、女性の毎日に寄り添うアイテムが揃っています。

ブラックを基調に、キャメルやホワイトといった上品な差し色が加わることで、シンプルながらも華やぎを感じさせるスタイルが完成。

オンでもオフでも自分らしさを大切にしたい女性に、特別な一枚を届けてくれます。♡