ココス、9月のグルメは「〜トリュフ香る〜 サーモンときのこのクリームパスタ」- 香り高いきのこ風味を堪能
ファミリーレストラン「ココス」は9月1日より、「今月のグルメ〜9月〜」を開催する。
ココス「〜トリュフ香る〜 サーモンときのこのクリームパスタ」
「今月のグルメ〜9月〜」では、香り高いきのこの風味を堪能できる商品が登場。「〜トリュフ香る〜サーモンときのこのクリームパスタ」は、ガーリックオイルやトリュフ塩で下味を付けたサーモンと、舞茸やしめじの旨みが楽しめる奥深い味わいの一皿。仕上げにかけたグラナパダーノチーズのコクとトリュフの芳醇な香りが食欲をかき立てる。価格は、1,298円。
ココス「9月のグルメコース」
また、「〜トリュフ香る〜 サーモンときのこのクリームパスタ」と「ミニ! イタリア栗のしぼりたてモンブラン」、「ドリンクバー」、「スープバー」がセットになったお得な「9月のグルメコース」も登場。単品で注文するよりも209円お得な1,958円で楽しむことができる。
さらに、衣のサクサクとした食感と舞茸のジューシーな味わいがやみつきになる「舞茸のフリット〜トリュフ塩&レモン〜」は、別添えのトリュフ塩を付けると華やかな香りを、レモンを搾るとさっぱりとした風味を楽しめる。価格は429円。
いずれも9月1日より、空港店舗を除く全国の「ココス」に登場。9月下旬まで販売予定となっている。
ココス「〜トリュフ香る〜 サーモンときのこのクリームパスタ」
「今月のグルメ〜9月〜」では、香り高いきのこの風味を堪能できる商品が登場。「〜トリュフ香る〜サーモンときのこのクリームパスタ」は、ガーリックオイルやトリュフ塩で下味を付けたサーモンと、舞茸やしめじの旨みが楽しめる奥深い味わいの一皿。仕上げにかけたグラナパダーノチーズのコクとトリュフの芳醇な香りが食欲をかき立てる。価格は、1,298円。
また、「〜トリュフ香る〜 サーモンときのこのクリームパスタ」と「ミニ! イタリア栗のしぼりたてモンブラン」、「ドリンクバー」、「スープバー」がセットになったお得な「9月のグルメコース」も登場。単品で注文するよりも209円お得な1,958円で楽しむことができる。
さらに、衣のサクサクとした食感と舞茸のジューシーな味わいがやみつきになる「舞茸のフリット〜トリュフ塩&レモン〜」は、別添えのトリュフ塩を付けると華やかな香りを、レモンを搾るとさっぱりとした風味を楽しめる。価格は429円。
いずれも9月1日より、空港店舗を除く全国の「ココス」に登場。9月下旬まで販売予定となっている。