約リッター30km走る！ トヨタ新「コンパクト“セダン”」発表！ 全長4.4m級の「ちょうどいいサイズ」＆111馬力の「HEV」採用！ 大口顔もカッコイイ「ヤリス ATIV」泰国に登場

トヨタのタイ法人は2025年8月20日、現地で生産しているコンパクトセダン「ヤリス ATIV（エイティブ）」にハイブリッド車（HEV）を追加し、発売しました。

ヤリス エイティブは、車名だけ聞くと日本でも販売されている世界戦略車「ヤリス」の派生モデルと思われそうですが、それとはデザインもプラットフォームも別物です。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新「コンパクト“セダン”」です！ 画像で見る（69枚）

タイで生産される4ドアセダンで、現行モデルは2022年に登場しました。ASEAN地域を中心に「ヴォイス」という名でも販売されています。

ボディサイズは全長4425mm×全幅1740mm×全高1480mm、ホイールベース2620mm。

パワーユニットはこれまで1.2リッター直列4気筒ガソリンエンジン（最高出力94馬力・最大トルク110Nm）のみでしたが、今回新たにHEVを設定。電動化によって燃費性能と静粛性を向上させ、都市部の渋滞や郊外の長距離移動といった幅広いシーンで、これまで以上に快適で経済的な走りを実現しました。

ヤリス ATIV HEVに搭載されるパワーユニットは1.5リッター直列4気筒エンジンがベースで、モーターと合わせたシステム最高出力は111馬力。燃費はカタログ値で29.4km／Lと約30km／L近い値に達しています。（ガソリン車は23.2km/L）。

エクステリアは、基本的にガソリン車と同じですが、リアの「HEV」マークと専用デザインの16インチホイールが見た目の識別点となります。

グレードは「プレミアム」とスポーティな装いの「GRスポーツ」の2種類を設定します。いずれもApple CarPlay／Android Autoのワイヤレス接続に対応する10.1インチタッチスクリーンやワイヤレス充電器、安全運転支援システム「トヨタセーフティセンス」などを装備しており、充実した内容となっています。価格は71万9000バーツ（約320万円）からです。

タイの自動車市場は日本メーカーが依然として圧倒的なシェアを誇っていますが、近年は中国メーカーによるバッテリー電気自動車（BEV）の投入が急速に拡大し、勢力図の変化が進みつつあります。

そうしたなかで同社は、手の届きやすい価格帯のHEVを投入することで、電動化時代における選択肢を広げ、市場での存在感を維持しようとしています。ヤリス ATIV HEVの販売計画については、初年度2万台を目標に掲げています。