レクサスの最新型「“スライドドア”SUV」！ 超「大開口」＆激「広びろ空間」採用の「フラッグシップモデル」が話題に！ 全長5.3m級の「LF-ZL」に「革命的」「おもてなしの極み」と反響も

話題を集めた「LF-ZL」に反響多数！

今秋、東京ビッグサイトで開催予定の「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」では、各自動車メーカーがどのようなコンセプトカーを発表するのか、すでに注目が集まっています。

2年前の同イベント「JMS2023」では、レクサスがブランドの未来像を体現するBEV（電気自動車）コンセプト「LF-ZL」を世界初公開し、大きな話題を呼びました。

【画像】超カッコイイ！ レクサスの最新型「“スライドドア”SUV」を画像で見る（44枚）

LF-ZLは、単なるデザインスタディにとどまらず、次世代ラグジュアリーのあり方を示す壮大なビジョンとして注目を集めました。

まず目を引くのは、その圧倒的なボディサイズ。全長は5m超えという堂々たるプロポーションに加え、ホイールベースは約3350mmと、現行フラッグシップセダン「LS」を凌ぐスケールを誇ります。

特に長大なホイールベースは、後席空間の最大化を追求した設計思想を物語っています。

エクステリアには、レクサスの象徴である「スピンドルグリル」をボディ全体の立体造形へと進化させた「スピンドルボディ」デザインを採用。

さらに、Bピラー（前後のドア間の柱）を持たない大開口のスライド式リアドアが最大の特徴で、後方へスライドしながら外側へ動く、見ようによってはボディサイド後方へ回り込むように開く独特の構造が、ラグジュアリーカーとしての乗降性を高めています。

インテリアは前席と後席で明確に世界観が分けられており、前席は異形ステアリングとデジタルパッドによる先進的なコックピット、後席はオットマン付きのラグジュアリーシートを配したクリーム色の空間が広がっています。

まさに「走るラウンジ」と呼ぶにふさわしい仕上がりで、竹などの伝統素材を用いた「Bamboo CMF Concept」も採用され、五感に訴える体験が重視されています。

この大型ボディと革新的なデザインを支えるのが、次世代の製造技術です。車体は「ギガキャスト」による三分割構造で成型され、高剛性と設計自由度を両立しています。

※ ※ ※

LF-ZL登場時、大きな反響を集め、なかでも斬新なドア構造は、「未来感が強すぎる」「まるでガンダム」など驚きの声、「乗降性が革命的」「おもてなしの極み」といった称賛も見られました。

一方で、「未来感が強すぎて現実味がない」「市販化は本当にされるのかな」といった戸惑いや疑問の声もあり、ユーザーの関心は実用性や発売時期にも及んでいるようです。

なお、LF-ZLの市販化については、現時点でレクサスからの正式な発表はありませんが、2027年以降の登場が有力視されています。

LF-ZLは単なるコンセプトカーにとどまらず、次世代ラグジュアリーの象徴として、SNS上でも賛否を含めた多彩な反響を呼んでいます。

今秋のJMS2025でレクサスがどのような新たな提案を見せるのか、期待がさらに高まっています。