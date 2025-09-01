タレントの上沼恵美子（70）が1日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）で、旅番組に出演する女優についてぶっちゃけた。

旅番組の話題になり、「こないだ堺雅人さんがエジプトに行ってはって」と切り出した上沼。俳優の堺雅人がエジプトを訪れる番組を視聴したといい、「見入ってしまった、面白くて」と回想。自身はエジプト史に詳しくないものの、「堺雅人さんは非常に詳しいみたい。お好きみたい、それは分かりました」と語った。

すると「シャンプーハット」てつじは、自身が見かけた番組での印象について「剛力彩芽さんが仏像を見て泣いてはったんです。女優やなと思いました」と打ち明けると、上沼は「なんでやねん！ホンマに感動したんとちゃうの？演技？そんなワケないわ」とツッコミ。しかしてつじが「泣いてる自分を俯瞰（ふかん）で見てるなって正直思いました」と続けると、上沼も「そやな…」と振り返った。

そして「山口智子さんとかも行ってるよね、ヨーロッパとか」と上沼。「天井の高いところばっかりで、首ダルかったやろなと思うねん」と笑わせながら、「女優さんは空気を作るから、奇麗やからね」と話した。

しかし同局・北村真平アナウンサーが「涙はズルい。言葉を失ってる感じがする」とその様子を指摘すると、上沼は「言葉を失ってるんじゃないねん、表現力がないねん」とバッサリ。「語彙（ごい）がないんやと思うね、本を読んでないから。山口智子さんは良かったよ、好きでした」とフォローしつつ、「あの〜間違うてる女優が行く場合もあるよね」とチクリ。

そして「そういう仕事が入って来たら、学んだらええねん。行く前に本を読んでね、ある程度入れといたほうが面白い」と進言。海外ロケ番組は「大きな仕事ですやんか」とたしなめていた。