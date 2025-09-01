¡ÖÇÏ¼¯¤èµ®Êý¤Ï¡×¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯Âà½ê¤òÈ¯É½¡¡º£¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¡¡2015Ç¯M-1¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇÏ¼¯¤èµ®Êý¤Ï¡×¤Î¿·Æ»ÎµÌ¦¡Ê48¡Ë¤ÈÊ¿°æ¡È¥Õ¥¡¥é¥ª¡É¸÷¡Ê41¡Ë¤Ï1Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤òÂà½ê¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£º£¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡¿·Æ»¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÇÏ¼¯¤èµ®Êý¤Ï¡¢¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¤ä¤Ï¤ê·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬¼ÒÄ¹¤Ê¤Î¤Çµï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¡Ö²ò»¶¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£Âà½ê¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Çº£¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖÊ¿°æ¡È¥Õ¥¡¥é¥ª¡É¸÷¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊ¿°æ¡È¥Õ¥¡¥é¥ª¡É¸÷ËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£·Ý¿Í¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤¦½ñ¤¯¤ÈÊÌ¡¹¤Î·Ý¿Í¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¤³¤¦¤æ¤¦µ÷Î¥´¶¤Ê¤Î¤Ç°¤·¤«¤é¤º¡£¤ª¤½¤é¤¯¥³¥ó¥Ó¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò1ÅÙ¤â¤»¤º¤ËM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2015·è¾¡¤Ë½Ð¤ì¤¿Í£°ì¤Î¥³¥ó¥Ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁêÊý¤ÎÊ¿°æ¤â¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡ØÇÏ¼¯¤èµ®Êý¤Ï¡Ù¤Ï¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤òÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Öº£¸å¡¢¥³¥ó¥ÓµÚ¤Ó»ä¤Î³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ª»Å»ö°ÍÍê¤Ï¢¤ÎHP¤«¤é¤ª°ú¤¼õ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿·¤·¤¤¥µ¥¤¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÇÏ¼¯¤èµ®Êý¤Ï¡×¤Ï2008Ç¯·ëÀ®¡£¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¿·Æ»ÎµÌ¦¤È¥Ü¥±¤ÎÊ¿°æ¡È¥Õ¥¡¥é¥ª¡É¸÷¤«¤é¤Ê¤ë¥³¥ó¥Ó¡£THE MANZAI2014·è¾¡¿Ê½Ð¡¢M1¥°¥é¥ó¥×¥ê2015·è¾¡¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£