ファッション誌『bis』、不定期刊行化へ 2017年に11年ぶりに隔月刊で復活→24年に季刊化
光文社が発行するファッション雑誌『bis』は1日、X公式アカウントを更新。同誌が今後不定期刊行化すると発表した。
【報告文】ファッション誌『bis』不定期刊行化を発表
発表では、「bis編集部」名義で〈読者のみなさまへ〉に宛て、【『bis』不定期刊行化のお知らせ】と題し、「2017年10月の復刊以来、『bis』は『いつまでもガーリーな心を持ち続ける読者やユーザー』と向き合って、定期刊行してまいりましたが、2026年冬号（2025年12月1日発売）をもって定期刊行を終了し、以後は不定期刊行とさせていただくこととなりました」と報告。「季刊最終号となります次号のbis冬号もどうぞお楽しみに！」とアピールした。
同誌は2001年6月に『JJ』の妹誌『JJ bis』として創刊。03年4月に月刊化し、05年11月から『bis』に名称を変更した。06年8月に休刊したものの、17年に「少女の心を持ちながら、大人の女性になるためのファッションバイブル」というコンセプトのもと、20代女性向けのファッション＆ビューティ誌として隔月発刊として復活。24年に隔月刊から季刊化していた。
