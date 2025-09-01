美女フリーアナウンサー33歳、1歳娘とプールを満喫 水着姿にも反響「お顔が小さいなあ」「何から何まで可愛い」
フリーアナウンサーの岡副麻希が、1日までにインスタグラムを更新。2024年に生まれた愛娘との水着2ショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】岡副麻希、1歳娘と水着でプールを楽しむ
岡副が「8月最終日 娘とふたりでプール」と投稿したのは娘との水着姿の2ショット。写真には笑顔で1歳の娘に寄り添う岡副の姿が収められている。投稿の中で岡副は「この夏10回以上プールに行きました笑 ふたりしていい色に日焼けしてる」とつづっている。
この投稿にファンからは「ママはお顔が小さいなあ」「何から何まで可愛い」「素敵なツーショットですね」などの声が集まっている。
■岡副麻希（おかぞえ まき）
1992年7月29日生まれ。大阪府出身。大学在学中の2014年から『めざましテレビ アクア』（フジテレビ系）にキャスターとして出演。以降様々な情報番組、スポーツ番組に出演。プライベートでは2022年4月にレーシングドライバーの蒲生尚弥との結婚を発表。2024年5月には第1子となる女児を出産したことを報告した。
引用：「岡副麻希」インスタグラム（@maki_okazoe_official）
