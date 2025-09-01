±ÊÀ¥Î÷¡¢¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡ÙÈ¾Ê¬°Ê¾å¡È¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¤Ê¤·¡É¤Ç¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤È°ã¤¦¡×¥Õ¥¡¥óº¤ÏÇ¡Ä¡ÈÇ®°¦Áê¼ê¡É¤Ï½Ð¤º¤Ã¤Ñ¤ê¤Î³Êº¹
¡¡8·î30Æü¤È31Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Âç·¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡ÖKing ¡õ Prince¡×±ÊÀ¥Î÷¤Î°·¤¤¤ËÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¤äÉ¹Àî¤¤è¤·¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢¤½¤·¤Æ±ÊÀ¥¤é¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Î´é¤È¤·¤Æ¡¢±ÊÀ¥¤Ï¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼´ë²è¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡Ö±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ï»ë³ÐÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤ÈÄ°³ÐÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤òË¬Ìä¤·¡¢ÌÜ¤ä¼ª¤Ë¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë²Ö²ÐÂç²ñ¤ò¹Í°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£30Æü¤ÎÈÖÁÈ³«»ÏÄ¾¸å¤Î¸á¸å7»þ¤´¤í¡¢ÀÅ²¬¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç½Ð±é¤·¡¢¥¥ó¥×¥ê¤Î¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡Ù¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¸«»ö²Ö²Ð¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ËÀ®¸ù¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ø±ÊÀ¥¡Ù¤È¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ë¤µ¤ì¡¢¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡³«»ÏÁá¡¹¡¢ÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿±ÊÀ¥¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎX¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤ó¤«»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤È°ã¤¦ Î÷¤¯¤ó¥¹¥¿¥¸¥ªÍè¤Ê¤¤¤Î¡©¤½¤ì¤É¤³¤í¤«Á´Á³±Ç¤é¤ó¤¯¤Ê¤¤¡©¡Õ
¡Ô±ÊÀ¥Î÷¤Ï¤É¤³¹Ô¤Ã¤¿¡©¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡Õ
¡Ô±ÊÀ¥Î÷¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤Ê¤µ¤¹¤®¤ÆÁ´Á³¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£´¶Ìµ¤¤¤±¤É¡Õ
¡Ô¤Û¤È¤ó¤ÉÎ÷¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿º¤ÏÇ¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹±Îã¤ÎÅìµþ¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤À¤¬¡¢±ÊÀ¥¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö½éÆü¤ËÀÅ²¬¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç½Ð±é¤·¤¿±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢Èà¤À¤±ÉÔºß¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢±ÊÀ¥¤µ¤ó¤¬¹ñµ»´Û¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï31Æü¤Î¤ªÃë¤´¤í¤Ç¡¢Ìó17»þ´Ö¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£30Æü¤Î¿¼Ìë2»þ¤´¤í¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Á¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ñ¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤Ë郄¶¶³¤¿Í¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¥¥ó¥×¥ê¤È¤·¤Æ½Ð¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Á¤é¤Ï»öÁ°¼ýÏ¿¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡±ÊÀ¥¤Ï¡¢7·î¤Î¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¡×¤ÇÆ±¤¸¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÉÍÊÕ¤È¤ÎÇ®°¦¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¸òºÝÊóÆ»¸å¡¢¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç2¿Í¤¬¶¦±é¤¹¤ë¤È¤¢¤Ã¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢¤ªÁê¼ê¤È¤µ¤ì¤ëÉÍÊÕ¤È¤Ïº¹¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉÍÊÕ¤µ¤ó¤Ï30Æü¿¼Ìë¤Î¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¤ä31Æü¤Î¡Ø¾ÐÅÀ¡Ù¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î´ë²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢½Ð¤º¤Ã¤Ñ¤ê¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ç®°¦ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤ÆÈÖÁÈÂ¦¤¬2¿Í¤òÊÂ¤Ð¤»¤Ê¤¤¤è¤¦ÇÛÎ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤ë¸þ¤¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î½Ð±é¼Ô¤¬¿å¿§¤ä²«¿§¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤ë¤Ê¤«¡¢±ÊÀ¥¤µ¤ó¤ÈÉÍÊÕ¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤¼¤«¤½¤í¤Ã¤ÆÇòT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤Ç¡È¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¡É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢2¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ç®°¦¤ò¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿2¿Í¤Î°·¤¤¤Ë¡È³Êº¹¡É¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡È24»þ´Ö¡É°ì½ï¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£