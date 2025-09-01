芸人U 6000万円のマイホームが欠陥住宅だった…ローン地獄と仕事激減の苦悩
「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。8月28日（木）の放送は、「今だから語れる！世間をザワつかせた有名人SP」をお届け！
【動画】芸人U 6000万円のマイホームが欠陥住宅！ローン地獄と仕事激減の苦悩＆不倫タレント意外な副業
平成時代、伝説のエロテロリスト、インリン・オブ・ジョイトイとして活躍していたインリンは、2000年代に過激な衣装と悩殺ポーズが話題となり、世の男性たちを虜に。
そんな彼女の代名詞となったのが、一世風靡した「M字開脚」だった。
セクシーグラビアでブレイクしたインリンは、2008年に日本人男性と結婚して故郷の台湾に移住、男2人女1人の母に。
妊娠・出産を機に過激なグラビアを封印したインリンだったが、2023年、14年ぶりにグラビアに復帰してラスト写真集を発売する。
番組では、写真集の一部が紹介されるが、40代後半なのに全盛期(20代前半)とほとんど変わらぬボディラインで、MC陣はビックリ！ インリンは撮影の1カ月前から毎日ジムに通って全盛期と変わらぬ体型に戻し、ロケ地も自ら厳選して撮影に臨んだという。
インリンはYouTubeで台湾を紹介していたが、コメント欄には、かつてのファンからグラビア復帰を望む声も。そんな中、M字開脚やエロテロリストの生みの親であるカメラマンから「もう1度、写真集をやらないか」とオファーが！
夫には撮影が決まってから伝えたそうだが、復帰を応援してくれたという。
長男は思春期真っ盛りのため、過去も含めてグラビアの件は内緒にしていたが、ある日友人から聞いてしまったらしく、「M字のポーズ得意なの？」と言われたそう(笑)。なお、どんな格好でM字を作っているのかは、まだ知らないという。
インリンは、現在も台湾で家族5人で幸せに暮らしながら、YouTubeで台湾の情報を発信している。
※2023年10月放送
お笑いコンビ・スリムクラブの内間政成は、2010年の「M-1グランプリ」で準優勝し、2013年、37歳の時に、東京・世田谷にある築8年の中古一軒家を購入。
当時の価格は約6000万円で35年の住宅ローンを組み、概算上の利子3000万円が付くため、最終的な支払は9000万円に！ しかし、購入から半年後、欠陥住宅だということが分かる。
間取りは2LDKにサービスルームが付いた3階建てだが、1階が半地下状態なので湿気が溜まりやすく、カバンや洋服にカビが生えてしまうとか。
断熱材が少ないそうだが、構造上、床下に断熱材を入れ直す作業が非常に難しく、工事を断念せざるを得なかったという。
中古物件のため自費で直すしかないが、そんな矢先、コロナ禍で仕事が激減。修繕費もなくなってしまった内間。ちなみに、住宅ローンは72歳で完済予定。ローンが毎月16万円で、他にも生活費や子育てなどの費用がかかるという。
ちなみに、2023年の3カ月間の月収は、10万、40万、8万だったそうで、MCの名倉潤は「状況を変えればいろいろ変わる」とアドバイス。内間は「湿った所にいるから、湿った活動しかできないんですね」と笑いに変えていた。
【動画】芸人U 6000万円のマイホームが欠陥住宅！ローン地獄と仕事激減の苦悩＆不倫タレント意外な副業
平成時代、伝説のエロテロリスト、インリン・オブ・ジョイトイとして活躍していたインリンは、2000年代に過激な衣装と悩殺ポーズが話題となり、世の男性たちを虜に。
そんな彼女の代名詞となったのが、一世風靡した「M字開脚」だった。
セクシーグラビアでブレイクしたインリンは、2008年に日本人男性と結婚して故郷の台湾に移住、男2人女1人の母に。
妊娠・出産を機に過激なグラビアを封印したインリンだったが、2023年、14年ぶりにグラビアに復帰してラスト写真集を発売する。
インリンはYouTubeで台湾を紹介していたが、コメント欄には、かつてのファンからグラビア復帰を望む声も。そんな中、M字開脚やエロテロリストの生みの親であるカメラマンから「もう1度、写真集をやらないか」とオファーが！
夫には撮影が決まってから伝えたそうだが、復帰を応援してくれたという。
長男は思春期真っ盛りのため、過去も含めてグラビアの件は内緒にしていたが、ある日友人から聞いてしまったらしく、「M字のポーズ得意なの？」と言われたそう(笑)。なお、どんな格好でM字を作っているのかは、まだ知らないという。
インリンは、現在も台湾で家族5人で幸せに暮らしながら、YouTubeで台湾の情報を発信している。
スリムクラブ内間を襲った悲劇
※2023年10月放送
お笑いコンビ・スリムクラブの内間政成は、2010年の「M-1グランプリ」で準優勝し、2013年、37歳の時に、東京・世田谷にある築8年の中古一軒家を購入。
当時の価格は約6000万円で35年の住宅ローンを組み、概算上の利子3000万円が付くため、最終的な支払は9000万円に！ しかし、購入から半年後、欠陥住宅だということが分かる。
間取りは2LDKにサービスルームが付いた3階建てだが、1階が半地下状態なので湿気が溜まりやすく、カバンや洋服にカビが生えてしまうとか。
断熱材が少ないそうだが、構造上、床下に断熱材を入れ直す作業が非常に難しく、工事を断念せざるを得なかったという。
中古物件のため自費で直すしかないが、そんな矢先、コロナ禍で仕事が激減。修繕費もなくなってしまった内間。ちなみに、住宅ローンは72歳で完済予定。ローンが毎月16万円で、他にも生活費や子育てなどの費用がかかるという。
ちなみに、2023年の3カ月間の月収は、10万、40万、8万だったそうで、MCの名倉潤は「状況を変えればいろいろ変わる」とアドバイス。内間は「湿った所にいるから、湿った活動しかできないんですね」と笑いに変えていた。