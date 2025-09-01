【「ブラックサンダー断面モンスター」キャンペーン】 9月1日 開始

有楽製菓は「ブラックサンダー断面モンスター」キャンペーンを9月1日から開始した。購入レシートを使用したキャンペーンなどを行なう。

「ブラックサンダー断面モンスター」は有楽製菓の公認キャラクター。「ブラックサンダー」を割って見つかる模様を顔と捉え、公式で40種の顔を「ブラックサンダー断面モンスター図鑑」として公開した。また9月6日が「クロ」と読めることから、2021年から「ブラックサンダーの日」と制定している。

ブラックサンダー断面モンスター図鑑

SNSキャンペーンも実施する。9月30日までの期間で、Xアカウント「ブラックサンダーさん【公式】」（＠Black_Thunder_）をフォローし、キャンペーン投稿を引用リポストしハッシュタグ「#断面モンスター」を付けて自分で見つけた「断面モンスター」の写真を投稿したユーザーから抽選で96人に「ブラックサンダー」1箱とオリジナルステッカー1枚を進呈する。

SNSキャンペーン

進呈ステッカー（全40種、非売品）

またLINEでは2026年2月28日までの期間、「ブラックサンダー ワクザクキャンペーン」を実施する。毎日50人、有楽製菓社長がくじ引きをして決定した日と9月6日は当選者数を150人として、「ブラックサンダー」1個以上を購入したレシートをLINEで撮影して応募ポイントをためて応募できる。

応募ポイントは1個分で応募できる「えらべるPay100ポイント」を合計7,947人、5個分で応募できる「えらべるPay1,000ポイント」を合計1,403人に進呈する。

ブラックサンダー ワクザクキャンペーン

【もう顔にしか見えない。】

(C) 2018 YURAKU CONFECTIONERY CO., LTD.