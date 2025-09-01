Ｕ―２２日本代表、清水ＭＦ嶋本悠大がコンディション不良で不参加…筑波大ＭＦ矢田龍之介が追加招集
日本サッカー協会は１日、Ｕ―２３アジア杯予選（ミャンマー）に臨むＵ―２２日本代表メンバーにおいて、ＭＦ嶋本悠大（清水）がコンディション不良のため不参加となり、代わってＭＦ矢田龍之介（筑波大）を追加招集すると発表した。
２８年ロス五輪を目指す大岩剛監督が率いる活動で、２６年に開催されるＵ―２３アジア杯（サウジアラビア）の出場権を懸けた大会。日本はグループＢに入り、アフガニスタン、ミャンマー、クウェートと対戦。各グループ１位の１１チームと、各グループ２位のうち成績上位の４チームにホスト国のサウジアラビアを加えた１６チームが来年のＵ―２３アジア杯に出場する。
今回は２０歳以下のロス五輪世代の選手から選出され、国際Ａマッチ期間のため、ＤＦ小杉啓太（ユールゴーデン）、ＭＦ保田堅心（ヘント）、ＦＷ後藤啓介（シントトロイデン）、ＦＷ塩貝健人（ＮＥＣ）の海外組４人も選出されている。以下が日本代表メンバー。
【ＧＫ】
２３ 浜崎知康（明大）
１ 小林将天（ＦＣ東京）
１２ 内山翔太（新潟）
【ＤＦ】
１６ 稲垣篤志（明大）
１５ 尾崎凱琉（早大）
５ 関富貫太（桐蔭横浜大）
２１ 小杉啓太（ユールゴーデン）
３ 永野修都（鳥取）
４ 土屋櫂大（川崎）
２２ 岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）
２ 松本遥翔（鹿島）
【ＭＦ】
１３ 保田堅心（ヘンク）
６ 菅沢凱（国士舘大）
７ 山本丈偉（東京Ｖ）
１４ 名和田我空（Ｇ大阪）
８ 矢田龍之介（筑波大）
１０ 川合徳孟（磐田）
【ＦＷ】
１７ 古谷柊介（東京国際大）
１１ 塩貝健人（ＮＥＣ）
９ 後藤啓介（シントトロイデン）
２０ ンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）
１８ 石橋瀬凪（湘南）
１９ 新川志音（鳥栖Ｕ―１８）