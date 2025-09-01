ＪＲＡは９月１日、アイリッシュチャンピオンＳ・Ｇ１（日本時間９月１４日１時３０分発走予定、アイルランド・レパーズタウン競馬場・芝２０００メートル）と、凱旋門賞・Ｇ１（日本時間１０月５日２３時５分発走予定、フランス・パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）の馬券を発売すると発表した。

発売方法と発売時間は以下の通り

▽アイリッシュチャンピオンＳ

ネット馬券（即ＰＡＴ、Ａ―ＰＡＴ）は９月１３日７時から発走予定時刻の２分前。ＵＭＡＣＡ（競馬場、ウインズ他）は９月１３日の各事業所の発売開始時刻から営業終了時刻。※ＵＭＡＣＡスマートでも発売を行う（詳細はＪＲＡホームページの海外競馬「発売のルール」に）。

▽凱旋門賞

ネット馬券（即ＰＡＴ、Ａ―ＰＡＴ）は１０月５日７時から発走予定時刻の２分前。ＵＭＡＣＡ（競馬場、ウインズ他）は１０月５日の各事業所の発売開始時刻から営業終了時刻。※ＵＭＡＣＡスマートでも発売を行う（詳細はＪＲＡホームページの海外競馬「発売のルール」に）。

発売する馬券の式別は「単勝」「複勝」「馬連」「ワイド」「馬単」「３連複」「３連単」の７種類で、オッズはＪＲＡ独自のもの。

ＪＲＡ所属馬はアイリッシュチャンピオンＳにシンエンペラー（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）、凱旋門賞にアロヒアリイ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）、クロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）、シンエンペラー、ビザンチンドリーム（牡４歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）が出走を予定している。