キンプリ高橋海人「24時間テレビ」欠席を謝罪 永瀬廉＆代役パフォーマンス務めたトラジャ松田元太に感謝「一生忘れません」
【モデルプレス＝2025/09/01】King ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）が9月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。8月30日・31日に日本テレビ系で放送された「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」への生放送の出演を体調不良で欠席したことを受け、心境を綴った。
高橋は「24時間テレビに出演された皆さん、番組スタッフの皆さん、関わられた全ての皆さん。本当にお疲れ様でした」とねぎらいの言葉をつづり、「そして、自分が出られなくなったことによりご迷惑をおかけして、本当に申し訳ありませんでした」と謝罪。また「廉や元太、そして皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです」とメンバーの永瀬廉や、自身が出演を予定していた企画「ボーダーレスLIVE We are the No Borders！！」で急遽、高橋の代役を務めたTravis Japanの松田元太への感謝を伝えた。
同ステージについて、「準備段階で僕が感じていた想いは、皆さんのパフォーマンスを拝見してより、強くなりました」と振り返り、「人を知り、想う事で自分も豊かになれる、ということ。そして、ダンスは楽しい！ということ。最高のダンスをしていた元太とパフォーマーの皆さんのエネルギーを、一生忘れません。皆様、本当にお疲れ様でした」と結んでいる。（modelpress編集部）
