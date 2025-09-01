NEWS小山慶一郎、平成風ヘアに電撃イメチェン「青春蘇る」「ビジュ変わらなくてすごい」と反響続々
【モデルプレス＝2025/09/01】NEWSの小山慶一郎が2025年8月30日、自身のInstagramを更新。平成風のヘアスタイルを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】NEWS小山慶一郎、雰囲気ガラリの最新ヘア
この日、小山は「髪切った＃平成を生きる小山」とハッシュタグを付けてヘアカットを報告。「鼻下まで伸びてた前髪をバッサリ！！カラーはポイントでブリーチしてハイカラーとローカラーを混ぜて立体感を出した感じ」と自撮りともに最新ヘアについて紹介した。また平成15年（2003年）にNEWSとしてデビューした小山はハッシュタグで「＃ギャルマインド＃平成のど真ん中でアイドルやってきた」とつづっている。
この投稿には「青春蘇る」「ビジュ変わらなくてすごい」「爆イケ」「平成男子感良すぎる」「外ハネ最高」「ギャルマインド感じる」「weeeek（NEWSが2008年に発売した楽曲）思い出す」「メロい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
