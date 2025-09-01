ROLLY、結婚していた 2か月前には網膜剥離で手術「現在は回復に向かっております」
【モデルプレス＝2025/09/01】ロックシンガーのROLLY（61）が1日、自身のX（旧Twitter）を通じて結婚を報告した。
【写真】61歳ロックシンガー、結婚していた
Xでは「わたくしROLLY は一般女性と入籍していた事をご報告申し上げます」と報告。加えて、2か月前に網膜剥離による入院、手術を受けていたことも明かしたうえで「現在は回復に向かっております」とした。
「支えてくださる皆さまへの感謝の気持ちを胸に、 今後も音楽・ 芝居・ギターを通じて活動を続けてまいります。今後ともご支援とご声援を賜りますようよろしくお願い申し上げます」と伝えている。
ROLLYは1963年生まれ、大阪府高槻市出身のロックシンガー・ギタリスト・音楽プロデューサー・俳優。バンド「すかんち」ボーカルとして活躍後、ソロでもエンターテインメント活動を展開している。（modelpress編集部）
