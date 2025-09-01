ミセス藤澤涼架、人気バンドメンバー撮影の「かなりお気に入り」オフショットに反響「いい写真すぎる」「自然体で最高」
【モデルプレス＝2025/09/01】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の藤澤涼架が8月31日、自身のInstagramを更新。29日〜31日に山梨県・山中湖交流プラザ きららにて開催された「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2025 30th ANNIVERSARY」にて共演した人気バンドとの交流を明かした。
【写真】ミセス藤澤涼架、ホルモン・ナヲ撮影の自然体ショット
同イベントに出演したMrs. GREEN APPLE。藤澤は「マキシマム ザ ホルモンのナヲさんが撮ってくださった写真です」と共演したロックバンド・マキシマム ザ ホルモンのメンバー・ナヲが撮影したオフショットを披露した。遠くに見える富士山を撮影する藤澤の後ろ姿を収めた1枚となっており、「かなりお気に入りです」とつづっている。
この投稿には「いい写真すぎる」「自然体で最高」「背中がエモい」「ナイスアングル」「後ろ姿がこんなに可愛いなんて」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆藤澤涼架、ナヲ撮影のオフショット公開
◆藤澤涼架の投稿に反響
