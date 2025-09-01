６月に成田国際空港会社（ＮＡＡ）の社長に就任した元国土交通省事務次官の藤井直樹氏（６４）が読売新聞などの取材に応じた。

２０２９年３月を目標とする成田空港の滑走路の新増設を含めた再編プロジェクトや、首都圏空港としての将来的な役割などについて聞いた。（聞き手・竹田淳一郎）

――社長に就任した抱負は。

空港の役割は、多くの人々が利用する公共交通機関として運営を確実に行うことと、利便性を確保して利用者の期待に応えることが基本であり、その上で拡張計画を確実に進めることが大事だ。滑走路の新増設で空港容量が拡大することを生かす航空ネットワークを作り上げる必要があり、成田空港と首都圏をつなぐ交通手段の整備も大きな要素になる。

――「第２の開港」と呼ばれる機能強化について。

地元市町の関係者や熊谷知事とも話をして、空港の拡張を地元の発展に生かしたいという強い思いを感じた。非常にありがたく、心強い。交通や経済の基盤整備への期待は高く、その先にはエアポートシティ構想もある。成田空港の存在が地域に前向きな効果をもたらせるよう実現していく。

――成田空港の年間発着枠は３０万回から５０万回に拡大する。

安全が損なわれれば空港が持つ前向きな効果がすべて吹っ飛ぶことになりかねない。航空機からの落下物やテロや台風、地震といった自然災害などに備え、最大限の注意を持って日々取り組む必要がある。

――空港で働く従業員は現在の４万人から７万人に拡充する必要があると指摘されるが、いかに人材を確保するか。

人口が減る日本では空港に限らず、国内産業が直面している課題だ。今後、空港施設を再編していく中で省人化のシステムが構築できるかが非常に重要だ。物流の世界でも自動化できることが多くあるが、それでも人は必要であり、そのためには働きやすい労働環境を作り上げることが大切となる。

――成田空港と羽田空港の役割分担は。

羽田空港は世界の基幹空港の中でも珍しいほど都心に近く、交通の便がいいことが強みで、そのメリットを最大限生かすべきだ。ただ、容量的にいっぱいの羽田空港はさらに滑走路を増やすことが難しいが、成田空港は拡張の余地がある。年間発着枠５０万回の実現により、さらに２０万回増えるが、これをどう使うかが重要だ。いかに国際線ネットワークを充実させ、羽田空港よりも航空運賃が安い国内線の格安航空会社（ＬＣＣ）をどう生かすかがカギになる。

――再編による地元のメリットは。

成田から国内線で各地方に飛べるようになることが地元にとってメリットになる。千葉県の人たちに成田空港をもっと使ってもらいたいし、東京に住んでいても羽田空港に比べて成田空港はそれほど遠い場所ではない。

――アジア―北米間の乗り継ぎ需要のシェア率が台湾や韓国の主要空港に比べて成田空港は低下傾向にあるが。

成田空港はかつて東アジアの空港で圧倒的に乗り継ぎのシェアが大きかった。東アジア間で競争があるのは事実で、成田空港が選ばれないということにならないことは大事。ただ、国や地域それぞれの規模があり、観光資源が豊富な日本は今、約３６８６万人もの訪日外国人を受け入れており、ニーズに向き合うことをまず優先すべきだ。それに加えて乗り継ぎ需要のシェアを高められるかという考え方だ。

ふじい・なおき １９８３年東京大学法学部卒、運輸省（現・国土交通省）入省。航空局空港部首都圏空港課長や鉄道局長、国土交通事務次官などを歴任した。前職は損害保険ジャパン顧問。趣味はジョギングで、フルマラソンの完走は１０回以上。