夫に不倫されたサレ妻は、心に深い傷を負ったまま生きていかなくてはいけません。すぐに次の恋愛をするなんて、簡単に切り替えられるはずもなく、また男性へのトラウマも抱えてしまうため、そこまでの傷を与えた男性は罪深いですよね。今回は、不倫相手を妊娠させた夫の話をご紹介いたします。

不倫相手との子どもができた

「夫婦共働きなので一緒に過ごす時間は限られているけど、休みを合わせて旅行に行ったり、夜ごはんを食べに行ったりと、仲良くやれていると思っていました。もうすぐ結婚して5周年だし、記念に海外旅行でも行けたら、とひそかに考えていたある日のこと。夫の様子がおかしかったので問い詰めてみたら、なんと『俺、不倫してた』『それで赤ちゃんができて……』『離婚してほしい』と言われてしまいました。突然のことで頭が真っ白に……。不倫だけでもショックなのに、相手が妊娠してるなんて、もうどうしようもないですよね。私とも子作りをしてたはずなのに、この人は一体なにを考えて毎日一緒に過ごしていたのか……。夫は『本当にごめん』と何度も謝ってきたけど、一生許すつもりはないし、二度と会うつもりもありませんね」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 不倫も許されることではありませんが、不倫相手と子どもを作るなんて、最低すぎる行為です。奥さんという人がいながら、どれだけ無責任な行動をしているか、一生をかけて反省し続けてほしいですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。