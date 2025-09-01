148.90　200日移動平均
148.85　エンベロープ1%上限（10日間）
148.57　一目均衡表・基準線
148.28　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
147.68　一目均衡表・転換線
147.48　21日移動平均
147.38　10日移動平均
146.90　現値
146.73　一目均衡表・雲（上限）
146.67　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
145.91　エンベロープ1%下限（10日間）
145.65　一目均衡表・雲（下限）
145.58　100日移動平均

一目均衡表雲上限がサポートとして意識されている。