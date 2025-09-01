テクニカルポイント ドル円 一目均衡表雲上限サポート
148.90 200日移動平均
148.85 エンベロープ1%上限（10日間）
148.57 一目均衡表・基準線
148.28 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
147.68 一目均衡表・転換線
147.48 21日移動平均
147.38 10日移動平均
146.90 現値
146.73 一目均衡表・雲（上限）
146.67 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
145.91 エンベロープ1%下限（10日間）
145.65 一目均衡表・雲（下限）
145.58 100日移動平均
一目均衡表雲上限がサポートとして意識されている。
