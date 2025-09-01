HANA¡¢¿·¶Ê¡ÖBAD LOVE¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡¡JISOO¡¢MOMOKA¤¬ºî»ì¤Ë»²²Ã
¡¡7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖBAD LOVE¡×¤ò8Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛHANA¡ÖROSE - From THE FIRST TAKE¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡¡¿·¶Ê¡ÖBAD LOVE¡×¤Ç¤Ï¡¢JISOO¡¢MOMOKA¤¬ºî»ì¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£µö¤·¤¿¤¤¤±¤Éµö¤»¤Ê¤¤½ã¿è¤Ê³ëÆ£¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÉÁ¤¤¤¿¡¢¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¤Î¥¥é¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡£MAHINA¤¬²Î¤¦ÎÏ¶¯¤¤¥µ¥Ó¤âÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤«¤Ä¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤ÇÇúÈ¯ÎÏ¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢5Æü¤Ë¤Ï¡ÖROSE - From THE FIRST TAKE¡×¡ÖBlue Jeans - From THE FIRST TAKE¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£ÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿Î¾ºî¤ò¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¸½¤¬¤è¤ê°ìÁØºÝÎ©¤Ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
