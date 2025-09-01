盲目のピン芸人・濱田祐太郎が送るテレビ初冠の街ブラバラエティ！仲良し先輩芸人の藤崎マーケット・トキとともにブラリ旅する「濱田祐太郎のブラリモウドク」。昨年ABCテレビ「ちょいバラトーナメント」の中で放送された同番組だが、9月14日(日)に新作1時間スペシャルの放送が決定！

１時間特番では大阪を飛び出し、夏の熱海を旅する。観光客賑わう食べ歩き商店街、海、海鮮グルメを堪能するが、果たして濱田の目には、熱海はどう映るのか？ そして、濱田の唯一無二の武器、「毒舌」＝「モウドク」を思う存分発揮しながら熱海の魅力を発見できるのか！？ また今回も、目の不自由な方のために、濱田祐太郎自身がドクのある解説放送を実施する。

さらに、昨年放送された「濱田祐太郎のブラリモウドク」が、2025年日本民間放送連盟賞テレビバラエティ番組部門の近畿地区審査において1位通過。これを記念して、昨年放送された過去作品をABCテレビにて再放送する。TVerでは9月7日(日)～10月12日(日)の期間、過去4作品のすべてを視聴可能。

＜出演者コメント＞

Q.特番のロケを終えられていかがですか？



(濱田)一番印象に残っているのはやっぱりシュノーケリングですね！

人生初体験やったんで、めちゃくちゃ貴重な体験をしました。

すごく濃い一日でした。

(トキ)シュノーケリングは絶対見ていただきたいですね！

見どころは、濱田VSなまこ…(笑)あと、ゲストも何人か来てくれますので。

朝から熱海でのロケだったので、ものすごく眠いです。

食べて遊んでお風呂に入って…いろいろ体験させていただきました。

Q.昨年の放送後、SNSなどの大きな反響を受けていかがですか？

(濱田)接点のない芸人さんが番組のことをXで投稿してくれたりしてて。

「観てくれてんねんや～」て嬉しかったですね。

(トキ)芸人の視聴率がこんなに高いとは！結構、皆さんから「あれ(ブラリモウドク)観たよ～」って声をかけてもらって。お会いしたこともないような方から感想を言っていただくという、不思議なバラエティでしたね。

Q.次に特番があるとしたら、行きたい街はありますか？

(濱田)東京のおしゃれな街とかをブラブラしたいですね。

そういうところこそ、ドクを吐かんとダメでしょ(笑)

調子に乗ってるやつらが多いんですから(笑)

大阪も大阪で行ったことない街とか多いので行きたいですね。

【放送情報】

「濱田祐太郎のブラリモウドク」

2025年9月14日(日)よる11時30分～深夜0時25分（放送終了後、TVer・ABEMAで見逃し配信）



【出演】濱田祐太郎、トキ(藤崎マーケット) 他ゲストあり

【ABCテレビにて過去作、ちょいバラトーナメント「濱田祐太郎のブラリモウドク」を再放送】

2025年9月7日(日) 深夜1時15分～深夜1時50分放送

2024年7月13日放送回 ゲスト：エース(バッテリィズ)

2024年7月27日放送回 ゲスト：ちろる(翠星チークダンス)

【TVerで過去作の見逃し配信】

2025年9月7日(日)～2025年10月12日(日)

2024年6月29日放送回 ゲスト：グレン世紀(元エナマキシマ)

2024年7月6日放送回 ゲスト：まもる。(もも)

2024年7月13日放送回 ゲスト：エース(バッテリィズ)

2024年7月27日放送回 ゲスト：ちろる(翠星チークダンス)