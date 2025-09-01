中澤裕子らモーニング娘。歴代リーダー＆現役メンバー初集結 グループの未来について語り合う特別番組が配信決定
モーニング娘。歴代リーダー＆現役メンバーが集結する番組『モーニング娘。の未来も Wow Wow リーダー会議』が、オンライン動画配信サービスHuluで独占配信することが決定した。同グループの結成日である9月14日にエピソード1、翌15日にエピソード2が配信される。伝説と現在、そして未来が交差し、グループの“これから”を笑いあり、本音ありの胸熱ディスカッションで届ける。
1997年の結成から四半世紀以上にわたってアイドルシーンをけん引する“モーニング娘。”。「LOVEマシーン」「恋愛レボリューション21」などのヒット曲は今なお多くの人に親しまれ、現役メンバーが全員“結成後に生まれた世代”という事実が、グループの歴史と継承の重みを物語っている。
今年7月には野中美希が新リーダーに就任し、さらなる進化を遂げるモーニング娘。’25。そんな彼女たちが、歴代リーダーたちと初めて真剣にグループの未来を語り合うスペシャル番組が実現した。
今まで数々のOGメンバー・歴代リーダーたちがモーニング娘。を作り上げてきたが、現役メンバーと歴代リーダーが、番組で集結する機会は今回が初めて。モーニング娘。の未来を熱く語り合う、史上最大のリーダー会議となる。議長を務めるのは17期メンバー・井上春華と弓桁朱琴。そしてOGの中澤裕子、飯田圭織、矢口真里、高橋愛、譜久村聖、生田衣梨奈という人気歴代リーダーが集結し、現役・モーニング娘。’25と共に、笑いあり、本音あり、そして時には胸が熱くなるディスカッションを展開する。
議題は全8つ。過去から現在までのルールを徹底検証する「モーニング娘。にルールは必要？」をはじめ、「在籍中にやっておくべきことは？」、「今のモーニング娘。に期待していることは？」まで、グループの本質に迫る問いが次々と繰り広げられる。また、豪華な2ショットトークコーナー「ふたり娘。」企画も。高橋愛×小田さくら、矢口真里×牧野真莉愛、飯田圭織×山崎愛生（※崎＝たつさき）、中澤裕子×野中美希など今なお活躍し続けるOGメンバーと現役メンバーによる、世代を越えた特別対談も実施する。
さらに、LINE VOOMでは同番組の配信に先駆け、9月12日午後9時30分から事前番組の無料配信も決定。リーダー会議に出演するOGメンバーの魅力を予習できる特別コンテンツ『モーニング娘。の未来もWow Wow リーダー会議 直前予習SP』を届ける。MCは今年7月に新リーダーへ就任したばかりの野中が務め、歴代リーダーを担った譜久村と生田も特別出演。OGのプロフィールを楽しく振り返りながら深掘りする。また、番組後半では、「モーニング娘。OG 常識クイズ」を開催。「これは全員正解して当たり前！」というレベルの常識問題が次々と出題される。
【配信概要】
■タイトル
モーニング娘。の未来もWow Wow リーダー会議
■配信日時
エピソード1：9月14日（日）午後9時30分〜
エピソード2：9月15日（月・祝）午後9時30分〜
■見逃し配信日時
本配信終了後、準備が整い次第 〜 2026年12月31日（木）午後11時59分まで
■出演者
中澤裕子、飯田圭織、矢口真里、高橋愛、譜久村聖、生田衣梨奈、モーニング娘。'25
※北川莉央の出演なし
■視聴料金
2話パック：3000円（税込）
■販売期間 ※販売期間は予告なく変更になる場合あり。
9月1日（月）午後1時 〜 2026年12月31日（木）午後7時まで
