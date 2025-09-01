柏のビルドアップを苦しめた変幻自在のプレス。名古新太郎が牽引する福岡の進化
［J1第28節］柏 ２−１ 福岡／８月31日／三協フロンテア柏スタジアム
アビスパ福岡は８月31日、J１第28節で柏レイソルと敵地で対戦。３−４−２−１の１トップで先発した岩崎悠人が、24分に負傷交代するアクシデントに見舞われたなか、34分にFKから上島拓巳が合わせて先制に成功。だがその後、柏の久保藤次郎と瀬川祐輔にゴールを決められ、１−２で逆転負けを喫した。
敗れはしたものの、福岡にとっては一定の手応えを得たゲームでもある。
福岡は、柏に勝るとも劣らないビルドアップを披露する一方で、相手ボール時のプレスに工夫が見られた。
岩崎の早期交代が影響していたかもしれないが、得意のハイプレスを少し抑え、ミドルプレス気味にプレッシャーの掛けどころとタイミングを微調整しながら、柏のワイドに開いたビルドアップの“出口”を狙い打った。
柏のボランチ山田雄士も「（福岡は）最初はプレスが来るという印象があったんですけど、自分たちで蹴ろうとした時にけっこう下がるな」と感じていたという。
福岡の前線からのプレスを巧みにコントロールしていたのが、名古新太郎だ。岩崎に代わって出場した特別指定のFW佐藤颯之介に指示を出しながら、自身でも効果的なボール奪取を披露した。
守備だけでなく、得意の落ちるフリーキックで先制点もアシストした名古は、以下のようにコメントした。
「特に颯之介には指示を出していました。今まで自分たちが積み上げてきたものと、（柏対策として）準備してきたもの、両方が上手く出せた。あとは試合中に微調整だったり、相手に合わせたプレーもしないといけない。そこの役割は僕がやらないといけないと思っています。（良いシーンも多かっただけに）そこでしっかり奪って仕留め切りたかったですね」
開幕当初より、ビルドアップの上達も見られたものの、勝ち切れなかったゲームを振り返り、「自分自身、もっと力つけないとダメだなと思います」とさらなる進化を誓った。
取材・文●渡邊裕樹（サッカーダイジェスト編集部）
