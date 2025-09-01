Gリーグ選抜が来日ロスター発表…9月12日と13日に群馬＆A東京と対戦

9月1日、NBA下部のGリーグは、Bリーグのアルバルク東京と群馬クレインサンダーズと対戦する選抜チーム「Gリーグ・ユナイテッド」の来日ロスターを発表した。

Gリーグ・ユナイテッドは9月12日にオープンハウスアリーナ太田で群馬と、同13日に完成したばかりの新アリーナ・TOYOTA ARENA TOKYO（トヨタアリーナ東京／TAT）でA東京と親善試合を実施。その後、同18日から同21日にかけてシンガポールで開催される「FIBAインターコンチネンタルカップ2025」に参戦する。

なお、今回のGリーグ・ユナイテッドの来日2連戦は、Bリーグが競技力向上のために取り組む国際的イベント「B.LEAGUE GLOBAL INVITATIONAL 2025」の一環として行われる。今夏から始動した同企画では、Bリーグ選抜チーム「B.LEAGUE UNITED（Bリーグユナイテッド）」を結成し、有望な選手たちが海外のチームと対戦。今回は国際大会を控えるNBA下部の選抜チームを日本国内に迎え、B1所属チームと対戦する。

12日の群馬戦は19時5分から、13日のA東京戦は17時5分にティップオフ予定。試合の模様はバスケットLIVEで配信される。

発表されたGリーグ・ユナイテッドの来日ロスターは以下の通り。

◆■Gリーグ選抜「Gリーグ・ユナイテッド」来日ロスター

＜選手＞14名



バディ・ボーハイム（F／196センチ／オクラホマシティ・ブルー）



テイビオン・キンジー（G／196センチ／サンタクルーズ・ウォリアーズ）



スターリング・マンリー（C／211センチ／リップシティ・リミックス）



デクスター・デニス（G／196センチ／ストックトン・キングス）



ジェイデン・シャックルフォード（G／191センチ／バレー・サンズ）



ジェームズ・アキンジョ（G／185センチ／ウィスコンシン・ハード）



ジャマリオン・シャープ（C／226センチ／テキサス・レジェンズ）



テイラー・ファンク（F／203センチ／サンディエゴ・クリッパーズ）



チャソン・ランドル（G／185センチ／ストックトン・キングス）



デビン・ウィリアムズ（F／206センチ／台湾ビール・レオパーズ）



フェロン・ハント（F／203センチ／クリーブランド・チャージ）



デリック・ウォルトンJr.（G／183センチ／サウスイーストメルボルン・フェニックス）



ロバート・ウッダード二世（F／198センチ／デラウェア・ブルーコーツ）



エバン・ギルヤード（G／178センチ／ラプターズ905）

＜スタッフ＞



ヘッドコーチ：ジョセフ・ブレア（リオグランデバレー・バイパーズ）



アシスタントコーチ：ケイン・マルティネス（リオグランデバレー・バイパーズ）



アシスタントコーチ：アイザイア・トーレス（リオグランデバレー・バイパーズ）



アシスタントコーチ：ロビー・ケック（リオグランデバレー・バイパーズ）



アスレティックトレーナー：キンバリー・マッカートニー



アスレティックトレーナー：ショーン・オガラ



ストレングス＆コンディショニングコーチ：ラファエル・ウィッティンガム

【動画】“河村超え”昨季8.1アシストのパサーも来日…アキンジョのプレーハイライト映像