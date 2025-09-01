¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É»ºµû²ðÎà ÆüËÜ»Ô¾ì³«Âó¤Øº£Ç¯¤â¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥·¥ç¡¼½ÐÅ¸
¹Âç¤ÊÂçÀ¾ÍÎ¤¬¤â¤¿¤é¤¹³¤¤Î·Ã¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ°é¤Þ¤ì¤ë¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É»º¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¡£Í¢½Ð¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¿å»º¶È³¦¤¬¡¢¤È¤ê¤ï¤±½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÆüËÜ»Ô¾ì¤À¡£8·î¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè26²ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¤Ï¡¢Æ±¹ñ¤Î¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼³Æ¼Ò¤¬»²²Ã¡£ÆüËÜ¤Î¸ÜµÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
ÇÀ¿å»ºÉÊ¤ä¿©ÉÊ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃ´¤¦¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¿©ÎÈÄ£¡Ê¥Ü¡¼¥É¡¦¥Ó¥¢¡Ë¤¬º£Ç¯¤â¥Ö¡¼¥¹¤ò½ÐÅ¸¡£
ÆüËÜ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î¥¸¥ç¡¼¡¦¥à¡¼¥¢»á¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê¸å½é¤á¤Æ½ÐÅ¸¤·¤¿ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢º£Ç¯¤â»²²Ã¤Ç¤¤ÆÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡£¥Ü¡¼¥É¡¦¥Ó¥¢¤È¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¿å»º²ñ¼Ò¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÈÎÉ¤¤¤ªÏÃ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£½¾Íè¤Ï¥µ¥Ð¡¢¤Ä¤Ö³¤¬¥á¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤«¤é¥«¥¤Ê¤É¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤µ¤Þ¤¶¤Þ¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¤òÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤¹¡£
Æ±¹ñ¤Î¿©ÉÊ¤Ï¡¢À¤³¦Í£°ì¤Î¹ñ²ÈÅª¿©ÉÊ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£À©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥ó¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤Ë´ð¤Å¤À¸»º¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤â¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢À¸»º¸½¾ì¤«¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤À¤±¡£ºÇ½é¤Ç¤¢¤ê¡¢Í£°ì¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬¤¢¤ë¡£²¤½£¤Ç¤âÆüËÜ¤Ç¤â¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÅö¤Î·ë²Ì¤Ï¤³¤ì¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡×¡£¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Î¥Ð¥ê¥Õ¹áÏ¡»á¤¬¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡Ò¥®¥ã¥é¥¬¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ó¹âÉÊ¼Á¤Ç¿®Íê³ÍÆÀ
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉËÌÉô¤Î¹ÁÄ®¡¦¥¥ê¡¼¥Ù¥Ã¥°¥¹¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢ÁÏ¶È100Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë²ÈÂ²·Ð±Ä¤Î¿å»º²ñ¼Ò¡£¹ñÆâ¿å»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ËÈ¼¤¤¡¢Ãæ³Ë»ö¶È¤Ç¤¢¤ë²Ã¹©»ö¶È¤ò³ÈÂç¡£ÍÜ¿£¶È¤äµù¶È¤Ø¤È»ö¶È¤òÂ¿³Ñ²½¤·¤Æ¤¤¿¡£¸½ºß¤ÏÎäÅà±ó³¤µû¤«¤é¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥µ¡¼¥â¥ó¤Þ¤Ç¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤òÉý¹¤¯À¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ë¤Ï¥¢¥¸¤ä¥µ¥Ð¤Ê¤É¤òÍ¢½Ð¡£ÆüËÜ»Ô¾ì¤ò½Å»ë¤·¡¢¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ï¥³¥í¥ÊÁ°¤«¤é½ÐÅ¸¤òÂ³¤±¤ë¡£
Ìó26²¯±ß¤òÅê»ñ¤·¤¿¿·¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Í¼ê¤Ç±¿¤ÓÆþ¤ìÎäÅà¤·¤Æ¤¤¤¿µû¤ò¡¢ÈÂÁ÷¤«¤éÎäÅà¤Þ¤Ç¼«Æ°¤Ç¹Ô¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¡£ÅÅÎÏ»ÈÍÑÎÌ¤âÂç¤¤¯ºï¸º¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È³§¤µ¤ó´¶¿´¤µ¤ì¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¼Ò¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼»á¡£
¡Öµù³Í¸å1ÆüÌÜ¤ËÅà¤é¤»¤ë¤Î¤È2ÆüÌÜ¤ËÅà¤é¤»¤ë¤Î¤È¤Ç¤Ï¡¢ÉÊ¼Á¤ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬½Ð¤ë¡£ÆüËÜ¤Ë½Ð²Ù¤¹¤ë¤Î¤Ï1ÆüÌÜ¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤Û¤É½ÅÍ×¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¶áÇ¯¤Ï¥Õ¥é¥¤ÍÑ¤Î¾®·¿¤Î¥¢¥¸¤¬¿Íµ¤¡£¤Þ¤¿»Ò²ñ¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥µ¡¼¥â¥ó¤âÆüËÜ»Ô¾ì¤ÇÀøºßÅª¤Ê¼ûÍ×¤¬Âç¤¤¤¤È¤ß¤Æ¡¢ÈÎÏ©¤ò¹¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¡Ò¥×¥ì¥ß¥¨¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¡ÓÆüËÜ¤Î¸ÜµÒ¤È´Ø·¸¿ÆÌ©
ËÌÂçÀ¾ÍÎ¤Îµû²ðÎà¤¬ËÉÙ¤Ê³¤°è¤Ç³Í¤ì¤ë±ó³¤µû¤ò²Ã¹©¤¹¤ë¤¿¤á1981Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÍ¿ô¤Î¿å»º²Ã¹©¶È¼Ô¡£3ÀÉÊÝÍ¤¹¤ë¼«¼ÒÁ¥¤Çµù³Í¤·¤¿µû²ðÎà¤ÎÉÊ¼Á¤òÄ¾ÀÜ´ÉÍý¤·¡¢ºÇ¹âÉÊ¼Á¤Î¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¤ò°ÂÄê¶¡µë¤¹¤ë¡£
¼çÎÏ¤Ï¥µ¥Ð¡¢¥¢¥¸¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥¿¥é¤Î°ì¼ï¡Ë¤Ê¤É¤Î±ó³¤µû¡£Í¢½Ð¤Î¤¦¤ÁÆüËÜ¸þ¤±¤ÏÌó40¡ó¤È¹â¤¤¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¥í¥¤¥ä¥ë¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¤¬Â¿¤¯¡¢Ìó20¼Ò¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤ó¤ÊÍ§¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤ë¤Î¤¬ËèÇ¯³Ú¤·¤ß¡£ÆüËÜ¤«¤éÅö¼Ò¤Î¹©¾ì¤ò»ë»¡¤ËÍè¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¡Ê¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ ¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥ß¡¼¥Ï¥ó»á¡Ë¡£
Áý¤¨Â³¤±¤ë¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ËÌÉô¤Î¥¥ê¥Ù¥Ã¥°¥¹¤ËºÇ¿·±Ô¤Î²Ã¹©¹©¾ì¤ò³«Àß¡£¿åÍÈ¤²¹Á¤«¤é¤ï¤º¤«¿ôÊ¬¤Î¾ì½ê¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿×Â®¤Ë²Ã¹©¤·¤¿À½ÉÊ¤ò¿·Á¯¤Ê¾õÂÖ¤ÇÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ò¥¥ê¡¼¥Ù¥Ã¥°¥¹¡¦¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¡Ó¥µ¥Ð¤È¥Þ¥¢¥¸ ½ÅÅÀPR
1967Ç¯¤ËÇò¿Èµû¤Î¥Õ¥£¥ì²Ã¹©¤«¤é»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢80Ç¯Âå¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¥Ú¥é¥¸¥Ã¥¯¡Ê²óÍ·µû¡ËÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¹ñÆâºÇÂç¤ÎÀ¸»º¼Ô¤Î°ì¤Ä¡£¥¥ê¡¼¥Ù¥Ã¥°¥¹¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢1Æü500t¤ÎÎäÅà½èÍýÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
¡Ö¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¿å»º¶È¤Ï¼ç¤Ë²ÈÂ²·Ð±Ä¤Î´ë¶È¤¬Ãæ¿´¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¼«¤é¤¬¤ªµÒÍÍ¤ÈÄ¾ÀÜ¤ä¤ê¼è¤ê¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ô¾ì¤Ë¹ç¤Ã¤¿ºÇÅ¬¤ÊÀ½ÉÊ¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö¼Ò¤â¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ø·¸¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Ï30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê·ÑÂ³Åª¤ËÀ½ÉÊ¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¿¡×¡ÊÆ±¼ÒÃ´Åö¼Ô¡Ë¡£
¥µ¥Ð¡¢¥Þ¥¢¥¸¡¢¥Ë¥·¥ó¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¤¥ï¥·Îà¤òÀ¸»º¡£²¤½£ËÜÅÚ¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¡¢Ãæ¹ñ¡¢À¾¥¢¥Õ¥ê¥«¤ËÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
EU¤Îµù³Í³äÅöÀ©ÅÙ¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÁà¶È¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Êµù¶È¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¡£
ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¥µ¥Ð¤È¥Þ¥¢¥¸À½ÉÊ¤ò½ÅÅÀÅª¤ËPR¡£¼«¼ÒµùÁ¥¤«¤é¹©¾ì¤Þ¤Ç¤òÅý¹ç¤·¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë´ð¤Å¤¯ÉÊ¼Á¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¡¢¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤ËÍè¾ì¤·¤¿¥Ð¥¤¥ä¡¼¤é¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡Ò¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Ê¡¦¥¹¥â¡¼¥¯¥Ï¥¦¥¹¡ÓÆÈ¼«À½Ë¡¤Î¥¹¥â¡¼¥¯¥µ¡¼¥â¥ó
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÀ¾³¤´ß¤Ç60Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¹¥â¡¼¥¯¥µ¡¼¥â¥ó¤òÀ½Â¤¡£¸½ºß¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ËÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¿·Á¯¤ÊÂçÀ¾ÍÎ¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¤ß¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¤ò±öÄÒ¤±¤¹¤ëºÝ¤Ëº½Åü¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£±öÄÒ¤±¸å¤ËßîÀ½¤·¡¢À½ÉÊ¤Ï¡ÖD¥«¥Ã¥È¡×¡Ö¥í¥ó¥°¥«¥Ã¥È¡×¤Þ¤¿¤Ï¥Õ¥£¥ìÁ´ÂÎ¤Î·Á¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¾®Çä¸þ¤±¤Ë ¡Ö¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡¦¥¹¥â¡¼¥¯¥µ¡¼¥â¥ó¡× ¤ò¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¤ÎÃæ¿´Éô¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ ¡Ö¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Ê¡¦¥¹¥â¡¼¥¯¥µ¡¼¥â¥ó¥Õ¥£¥ì¡× ¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¾ï¤Ë¿·¤·¤¤»Ô¾ì¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥·¡¼¥Õ¡¼¥ÉÅ¸¼¨²ñ¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¸þ¤±¤Ë¥¹¥â¡¼¥¯¥µ¡¼¥â¥ó¤òÍ¢½Ð¤·¤¿¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¡£Åìµþ¤Ç¤Ï¹âµé¿©ºà¡¦¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¶È¼Ô¤ä²·Çä¶È¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤òÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÆ±¼ÒÃ´Åö¼Ô¡Ë¡£