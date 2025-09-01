BP-300SL

株式会社ケンコープロフェショナルイメージングは、FXLIONブランドのVマウントバッテリー「NEXUS」シリーズを8月27日（水）に発売した。ソニーおよびRED製品のバッテリーに関する情報を表示する液晶ディスプレイを備えている。

D-Tap入出力ポート×2、USB Type-C入出力ポート（最大100W）×1、USB Type-A出力ポート×1を備えたVマウントバッテリー。Vマウントバッテリーは、プロ向けの撮影機材などで使われる着脱式のバッテリー。V型のマウント形状が共通しており、採用例が多数見られる。民生機のバッテリーより高出力・高容量であるのも特徴。

バッテリー本体のLCDには、残量のパーセンテージなどのリアルタイムデータが表示できる。ソニーとRED Digital Cinemaの通信プロトコルに対応しており、バッテリー容量、電圧、残量パーセンテージなどの表示が可能。

多層保護機能により、過熱・過充電・過放電・過電流から本体や接続機器を保護。また、衝撃に強いハードケースやゴム製保護カバーを備え、長期使用に耐える金属製のVロックマウントを採用している。

搭載するリチウムイオンセルはメモリー効果がなく、長期間安定した性能を維持できるという。

容量の異なる「BP-190SL」「BP-250SL」「BP-300SL」を用意した。

BP-190SL

BP-250SL

BP-300SL

電圧：14.4V 容量：12.8Ah/184Wh 最大出力：15A/180W D-Tap（入出力）：10～16.8V/15A×2 USB Type-C（入出力）：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A（PD最大100W） USB Type-A（出力）：5V/2A、9V/2A、12V/1.5A 外形寸法：154×100×66mm 重量：1,154g 価格：6万3,800円電圧：14.4V 容量：17.4Ah/251Wh 最大出力：18A/250W D-Tap（入出力）：10～16.8V/15A×2 USB Type-C（入出力）：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A（PDは最大100W） USB Type-A（出力）：5V/2A、9V/2A、12V/1.5A 外形寸法：154×100×85mm 重量：1,580g 価格：7万4,800円電圧：14.4V 容量：20.4Ah/294Wh 最大出力：18A/250W D-Tap（入出力）：10～16.8V/15A×2 USB Type-C（入出力）：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A（PDは最大100W） USB Type-A（出力）：5V/2A、9V/2A、12V/1.5A 外形寸法：154×100×85mm 重量：1,638g 価格：9万2,400円