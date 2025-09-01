岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）が、Instagramを更新。8月31日、9月1日にオンエアされた『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』（日本テレビ系）のオフショットを公開した。

【写真】岩田剛典が制作した見事なアート作品と制作風景 / 三代目 J SOUL BROTHERSの『24時間テレビ』集合ショット

■岩田剛典、三代目JSBへの愛も詰まったアート作品公開

岩田は『24時間テレビ48』内の企画「岩田剛典が挑むLIVEアート＆オークション」で、アーティスト・青山哲士とコラボレートしたアート作品を制作。2作品が計850万円で落札された。Instagramにはカラフルな2作品の完成写真と、制作過程を追った写真が投稿されている。

作品の中には、三代目 J SOUL BROTHERSのメンバーそれぞれの趣味や好きなことがちりばめられており、岩田からメンバーへの愛情も詰め込まれている。また岩田がドラマ『DOCTOR PRICE』で演じている主人公・鳴木の姿も描かれた。さらに番組中でパフォーマンスを披露した、三代目 J SOUL BROTHERSの集合ショット（9枚目）や、『全日本仮装大賞チャリティSP』のコーナーで共演した萩本欽一との2ショットもアップされている（12枚目）。

SNSでは「素晴らしい作品とビジュをありがとう」「岩ちゃんかっこよすぎて鼻血」「今年もお疲れ様でした」「感動したよ～」「三代目メンバーとの絆感じた」「マジで天才だと思う」「才能の塊」など、岩田を称賛する声が相次いでいる。

■『24時間テレビ48』に登場した三代目 J SOUL BROTHERS集合ショット