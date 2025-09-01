ダイアンの津田篤宏が８月３０日、日本テレビ系「２４時間テレビ」内の「しゃべくり００７」で、今月の月収を告白。すぐに「うそ〜」ととぼけるも、その生々しい数字に上田晋也は「ガチだな」とつぶやいた。

この日は生放送中に「ネットニュースに何本載るか」というテーマを掲げ、ネットニュースになりそうなトピックスを数多く紹介。その中で津田について、ガクテンソクのよじょうからのリークで「津田はレギュラー６本で『もう小銭はいらん』」と言っている…という話題となった。

よじょうによると「小銭はいらん、紙だけあればええ」と言っているにもかかわらず、小銭を後輩にあげるわけでもなく、財布にいれているとも暴露。上田晋也は「レギュラー６本、相当収入的にも…」というと、有田哲平が「どんぐらい？どんぐらい？大チャンス。言ったらネットニュース」などとあおった。

逃げられないと思ったのか？津田は覚悟を決め「今月…言うぞ、言うぞ俺…」と溜めた後「８００万！」と絶叫。スタジオは「ええ〜！」「まじか！」など騒然となった。すぐに津田は「うそ〜」などとおどけたが、その慌てぶりに上田は「これはガチだな」。

スタジオからは「ＣＭとか？」の質問も飛び、津田は「うんＣＭ。ＣＭいっぱいください！」とおどけ「お前らも言え！」などとキレていた。

津田はその後、Ｘで「マジで全部嘘なのでみなさん忘れましょう。なんか頑張って盛り上げないとと思って言うただけですねん えらいすんまへん」と「嘘」だと訴えていた。