¡Ú³èÆ°ºÆ³«¡ÛME:I TSUZUMI¤ÎÌó1Ç¯¤Ö¤êºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ãÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
2024Ç¯7·î¤è¤ê³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿ME:I¡Ê¥ßー¥¢¥¤¡Ë¤ÎTSUZUMI¡Ê¥Ä¥Å¥ß¡Ë¤¬¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Â³¡¹¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉüµ¢¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼Â³½Ð¡ªME:I TSUZUMI¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥ÈÂ¿¿ô¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Èµº¤ì¤ë»Ñ¤â¡ª
¢£ME:I TSUZUMI¤¬¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª¡ª¡×¤ÈÉüµ¢¤òÊó¹ð
ME:I¤Ï½é¤Î¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡Ø2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR ¡ÈTHIS IS ME:I¡É¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò8·î31Æü¤Ë¹Åç¥°¥êー¥ó¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¡£¤³¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Î½ªÈ×¡¢TSUZUMI¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢³èÆ°ºÆ³«¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¥°¥ëー¥×¤ÎX¤Ç¤Ï¸ø±é¸å¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£TSUZUMI¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª¡ªÃÈ¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ෆ.*Ž¥Žß¤Û¤ó¤È¤Ë¤Û¤ó¤È¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿ ¤³¤ì¤«¤é¤ÎME:I¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¶¦¤Ë¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥ó¥Ðー¤È¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¯ー¥ë¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀTSUZUMI¡£ÃãÈ±¤Î¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥¹¥È¥ìー¥È¥Ø¥¢¤Ç¡¢³èÆ°µÙ»ß»þ¤è¤ê¤âÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤¬Áý¤·¤¿°õ¾Ý¤À¡£
¢£1Ç¯Á°¤ÎME:I TSUZUMI
¢£¡Ö1Ç¯¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ª¡×ME:I TSUZUMI¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼
¤Þ¤¿KEIKO¡Ê¥±¥¤¥³¡Ë¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â¡¢TSUZUMI¤¬ÅÐ¾ì¡£³Ú²°¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤ÈÌ©Ãå¤·¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥Ýー¥º¤ò¼è¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Î¿·¤¿¤Ê¥½¥í¥«¥Ã¥È¤ä¡¢¹Åç¸ø±é¤Î¥¹¥Æー¥¸¼Ì¿¿¡¢ÉñÂæÎ¢¤ÇNTT¥É¥³¥â¤«¤é¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤È¥±ー¥¤ò°Ï¤à»Ñ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊTSUZUMI¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Â³¡¹¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡Ä¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¿¤¢¤Î²ÎÀ¼¤òÄ°¤±¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×¡ÖÉüµ¢°ìÈ¯ÌÜ¤Ç¤³¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¿À¡×¡ÖÌ´¤«¤È»×¤Ã¤¿¤è¡Ä¡×¡Ö1Ç¯¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ª¡×¡ÖÆ°¤¤¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ë»Ñ¤ÏËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤Ëö¤Ã»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¤Þ¤Þ¡×¤Ê¤É¡¢Éüµ¢¤ò´î¤ÖÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£¡ØMUSIC FAIR¡Ù¤¬ME:I8¿Í¢ª9¿Í¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ
¤Þ¤¿ME:I¤¬9·î6Æü¤Ë½Ð±é¤¹¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¡ØMUSIC FAIR¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢8·î28Æü¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ðー8¿Í¤Î¸å¤í»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢TSUZUMI¤ÎÉüµ¢È¯É½¸å¡¢TSUZUMI¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿9¿Í¤Ç¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¿è¤Ê·×¤é¤¤´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤µ¤Ã¤½¤¯¥Æ¥ì¥Ó¤ÇTSUZUMI¤Î²Î¤¬Ä°¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£