韓国の音楽番組『M COUNTDOWN』（通称Mカ／エムカ）の公式SNSにて、Snow Manの集合ショットが公開された。Snow Manは8月28日に同番組に出演。新曲「CHARISMAX（カリスマックス）」の英語バージョンを披露した。

■黒スーツにメンバーカラーのシャツを合わせたSnow Man

公開されたのは、ポラロイドカメラで撮影された写真。黒スーツにメンバーカラーのシャツを合わせた9人がラウールを中心にぎゅっと横一列に並んでおり、目黒蓮は阿部亮平の肩を組み、他のメンバーは薬指だけ曲げた“カリスマックスポーズ”をきめている。

またSnow Manの公式Xでは同じ場所で撮影された、全身が入る引きのショットが公開。SNSでは「カッコ良」「こーじどんだけ顔小さいの」「ふっかのメイク完璧…ビジュ爆発」「めめあべの肩組み眼福」「ぎゅっとなっててかわいい」「スタイルおばけ達」といった反響が寄せられている。

■目黒蓮＆ラウール＆渡辺翔太＆向井康二の「4Kチッケム」も公開！

なお、MnetのYouTubeでは、パフォーマンス映像とメンバーそれぞれにフォーカスした「チッケム」映像が公開。さらに注目度の高いメンバーが選ばれる「4Kチッケム」として目黒蓮、ラウール、渡辺翔太、向井康二のソロ動画も追加で公開された。

