すき家「月見すきやき牛丼」発売/2025年は具材に春菊を新たに加え、特製ダレをすっきりとした甘さに調整、牛肉や具材本来の旨みをより引き立てる味わいに

牛丼チェーン店「すき家」は、9月4日9時から、月見の季節にぴったりな「月見すきやき牛丼」「月見辛旨すきやき牛丼」を、1,962店舗で販売する。期間限定、販売終了時期は未定。

〈たまごを月に見立てた季節商品〉

たまごを月に見立てた季節商品「月見すきやき牛丼」を、2024年に続き発売する。特製のすき焼きダレがしみ込んだ白菜や春菊、人参、しらたき、大ぶりの焼き豆腐を、牛丼にのせ、月に見立てたたまごをトッピングした。2025年は具材に春菊を新たに加えたほか、特製のすき焼きダレをすっきりとした甘さに調整し、牛肉や具材本来の旨みをより引き立てる味わいに仕上げた。

昨年に続き、唐辛子やコチュジャンが効いた「月見辛旨すきやき牛丼」も発売。辛さの際立った具材に卵黄を絡め、まろやかな味わいへの変化が楽しめる。

あわせて、たまごのトッピングをなくした「すきやき牛丼」「辛旨すきやき牛丼」も同時に発売する。

〈ラインアップ一覧（各税込）〉

◆月見すきやき牛丼

ミニ:690円

並盛:750円

中盛:950円

大盛:950円

特盛:1,150円

メガ:1,330円

すき家「月見すきやき牛丼」

◆月見辛旨すきやき牛丼

ミニ:690円

並盛:750円

中盛:950円

大盛:950円

特盛:1,150円

メガ:1,330円

すき家「月見辛旨すきやき牛丼」

◆すきやき牛丼

ミニ:630円

並盛:690円

中盛:890円

大盛:890円

特盛:1,090円

メガ:1,270円

すき家「すきやき牛丼」

◆辛旨すきやき牛丼

ミニ:630円

並盛:690円

中盛:890円

大盛:890円

特盛:1,090円

メガ:1,270円

すき家「辛旨すきやき牛丼」