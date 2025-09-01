13時の日経平均は745円安の4万1972円、アドテストが262.02円押し下げ 13時の日経平均は745円安の4万1972円、アドテストが262.02円押し下げ

1日13時現在の日経平均株価は前週末比745.61円（-1.75％）安の4万1972.86円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は632、値下がりは907、変わらずは76と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は262.02円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が170.18円、東エレク <8035>が53.69円、ファストリ <9983>が49.43円、ディスコ <6146>が21.74円と続いている。



プラス寄与度トップはオリンパス <7733>で、日経平均を8.91円押し上げている。次いでＫＤＤＩ <9433>が8.51円、エムスリー <2413>が4.42円、アサヒ <2502>が4.20円、エーザイ <4523>が4.12円と続く。



業種別では33業種中13業種が値上がり。1位は電気・ガスで、以下、水産・農林、医薬品、陸運と続く。値下がり上位には非鉄金属、電気機器、証券・商品が並んでいる。



※13時0分5秒時点



株探ニュース

