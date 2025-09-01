【アポロン山崎の誕生月占い】あなたの９月の運勢

1月生まれの運勢





1〜11日生まれ 良くなると思い続ければ運気は変わります。



12〜21日生まれ 縁切りが必要なときもあります。今がそのとき。



22〜31日生まれ 人間関係が好調。距離感をうまく取れば良い関係を築けそう。

今月のテーマは『理解』。特に恋愛において、大事なのは相手の気持ちや考えを聞いて理解すること。会話の中から相手がどういう人なのか、どういうことを考えているのかと知ろうとすることで恋愛運が上がっていきます。仕事においては、改善案を出して実行することが求められています。現状を把握することからはじめましょう。

2月生まれの運勢





1〜11日生まれ 自信を持った行動が◎！



12〜21日生まれ 楽しいできごとが訪れます。



22〜29日生まれ 素直に行動をすることを心がけると吉。

あなたの可能性は無限です。この時期は、前向きに挑戦していきましょう。それは仕事、恋愛に関してもいえること。仕事面においては、どのように動いて人脈を増やしていくかが鍵に。恋愛面に関しては、ロマンティックなムードを大切にしてあなたの良さを理解してもらって。何事もポジティブに捉えれば、運を引き寄せることができるでしょう。

3月生まれの運勢





1〜11日生まれ 家族や身近な人を大切にすると運気アップに。



12〜21日生まれ まわりと協力するよう努めると吉。



22〜31日生まれ ラッキーナンバー：２、ラッキーカラー：ピンク。

『変化』の時期だと捉えましょう。何かしらの始まりがあり、終わりがあるかもしれません。終わると聞くと悪く聞こえるかもしれませんが、リセットも幸せになるための大切な行動。恋愛においても、リセットが必要なときと出ています。気持ちを切り替えて次に進んで。仕事においては、プライベートのメリハリをつけると◎。

4月生まれの運勢





1〜11日生まれ 今はあなたにとっての準備期間。焦らないで。



12〜21日生まれ 未来が明るくなってきています。



22〜30日生まれ 自分の強みを再認識できるとき。

アクティブに行動して欲しい1ヵ月。仕事に関しては、丁寧にコツコツこなすことで、良い流れを引き寄せます。恋愛に関しては、積極的に行動すると吉。素敵な人が現れたときは、自分から連絡先を聞いてみて。この一つの行動が、次につながる大きな一歩に。あなたから動き出すことで、運気はさらに好転していくはずです。

5月生まれの運勢





1〜11日生まれ 目標に向かって突き進んで。



12〜21日生まれ 挨拶やコミュニケーションが幸せの鍵。



22〜31日生まれ よく寝る、よく食べるを意識すると◎。

9月のテーマは『きっかけ』。仕事も恋愛も次につなげる糸口を見つけることが鍵に。特に恋愛においては、まわりに対して優しく接することで次につながるチャンスが生まれそう。あなたが誰にでも優しく接している姿は、癒しの存在として映ります。八方美人ではなく、心からの態度が人の心を動かすので、その点を心がけて。

6月生まれの運勢





1〜11日生まれ 自分らしくそのままで大丈夫。



12〜21日生まれ 早めの行動が運気アップの鍵。



22〜30日生まれ プライベート運好調。趣味に没頭すると吉。

今、大事にして欲しいのは『楽しむ』こと。特に恋愛は、相手の趣味や好きな物を知ることで会話が弾みそう。そこから恋に発展する可能性も。仕事においても、やりがいを見つけて励んでみて。ルーティーンとなっている仕事に楽しみを見つけることで、可能性の扉を開くきっかけに。どんなことも前向きとられてTRYしましょう。

7月生まれの運勢





1〜11日生まれ 学びが力に変わります。



12〜21日生まれ 整理整頓が運気アップの鍵。



22〜31日生まれ イベントに家族や恋人と参加してみて。

『自由』を意識しましょう。そして、もっと心を開放しましょう。恋愛の形も人それぞれ。形式にとらわれなくていいんです。週末婚でも、事実婚でもいい。どんな形でも、二人が幸せならそれが正解。あなたらしい自由な恋愛をまっとうして。仕事に関しても、固定概念にとらわれすぎず、自分らしいやり方で進めると次のステージに進めそう。

8月生まれの運勢





1〜11日生まれ 自分に自信を持って行動すると運気上昇。



12〜21日生まれ 家でゆっくりする時間が開運行動。



22〜31日生まれ 恋愛運・家族運が◎。家族サービスをするとより運気アップに。

仕事において、あなたは頑張りすぎています。もっと人に頼ることを覚えましょう。頼ることで新たな道が開けることも。恋愛においては、人がたくさん集まるところが開運スポット。フリーの人は、イベントやパーティーに参加してみましょう。相手のいる方は、遊園地のようなアトラクションが楽しめる場所でのデートが大吉。

9月生まれの運勢





1〜11日生まれ 新しい経験や体験があなたを大きくしてくれます。



12〜21日生まれ 人に助けられ幸せになれる星回り。



22〜30日生まれ あなたの計画が良い形で進んでいきます。

感謝の気持ちをしっかりと言葉にして伝えましょう。言葉にすることで気持ちがより伝わり、良い運を引き寄せます。仕事面においては、相手の頑張りや実績に対して、喜びを分かち合う言葉を伝えてみて。人の頑張りを心から喜べる、その行為が感謝として返ってきます。恋愛に関しても、自分から声をかけることを意識すると発展が早まりそう。

10月生まれの運勢





1〜11日生まれ 大きく変化することがありそう。



12〜21日生まれ 笑顔でいるように心がけると◎。



22〜31日生まれ 一人の時間が癒しに。落ち着く時間を作りましょう。

『距離感』が大事な1ヵ月。人間関係で悩んでいたり苦しいと感じているなら、考えないが得策。もしできるのであれば、距離を取るようにしてください。友だちや恋人や好きな人においても、悩んでいるなら良い距離感を保つようにしましょう。離れたことで見えてくることもあります。仕事運は良いので、自分のやるべきことを全うして。

11月生まれの運勢





1〜11日生まれ ラッキー方角：西南西（やや西）、ラッキーフード：小麦を使った食べ物。



12〜21日生まれ あなたの才能が開花するとき。



22〜30日生まれ 人に協力してもらうと上手くいきます。

協調性を持った行動を心がけてください。特に恋愛に関しては、相手の気持ちをよく考えて。心の束縛を開放してあげると、二人の関係が強固なものに。仕事においては、仕事相手や同僚に自信を与える言葉を伝えましょう。あなたの言葉がやる気につながり、全体の士気が上がります。あなた自身の運気も上げることに。

12月生まれの運勢