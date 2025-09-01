はま寿司、2貫110円「九州産生さば」など発売する『日本旨ねた味めぐり第2弾』スタート

寿司チェーン「はま寿司」は9月2日、全国の648店舗で『はま寿司 日本旨ねた味めぐり 第2弾』を開催する。

日本各地のネタが楽しめるフェア。2貫税込110円の「九州産 生さば」をはじめ、「青森県産 大粒蒸しほたて」1貫税込176円など全4品をラインアップ。フェア商品はなくなり次第終了となる。

〈日本各地のネタ全4品が登場〉

『はま寿司 日本旨ねた味めぐり 第2弾』フェアメニューは、以下の通り。

『はま寿司 日本旨ねた味めぐり 第2弾』4商品

◆九州産 生さば

九州産生さばは、身が締まっており、旨みが詰まっているという。2貫･税込110円。

◆青森県産 大粒蒸しほたて

青森県産ほたては、蒸すことで旨みを閉じ込め、ジューシーな味わいを楽しめるとする。1貫･税込176円。

◆兵庫県柴山･浜坂港水揚げ ガスえび(2尾)

濃厚で強い甘みが特徴の、希少な“ガスえび”を使用。一部地域では3尾で販売する。1貫･税込319円。

◆岩手県産 うに

とろけるような食感と濃厚な旨みが特徴。1貫･税込319円。

なお、はま寿司公式Xでは、『はま寿司 日本旨ねた味めぐり 第2弾』フェア開催を記念して、抽選で合計40人に、はま寿司で使える食事優待券5,000円分が当たるキャンペーンを実施する。