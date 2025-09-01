黒・グレーどっちも欲しい！【しまむら】着心地バツグン♡「高見えキャミ」

夏の終盤にありがちな「コーデのマンネリ化」を打破するなら、プラスワンで華やかに決まるキャミソールを取り入れてみて。そこでおすすめしたいのが、【しまむら】から登場したペプラムキャミ。ふわっと広がるシルエットでフェミニンなムードをまとえるのはもちろん、着心地も良さそう。1枚で幅広い着こなしが楽しめるキャミソールは、お値段以上の価値を感じられるかも。

女性らしさと大人っぽさを両立

【しまむら】「ペプラム2WAYキャミ」\1,639（税込）

ウエストからふわっと広がるペプラムシルエットで、フェミニンなムードを演出するキャミソール。肩紐を取り外せる2WAY仕様のため、1枚あればコーデのバリエーションが広がりそう。黒とグレーのシックなカラー展開も、大人女性には嬉しいポイント。真似しやすいカジュアルコーデを発信しているインフルエンサーの@_rico.coco__gukさんによると、「もちもちで着心地も最高」とのことで楽に着られそうです。

きれいめコーデにも合わせやすい上品なカラー

こちらは色違いのグレーを着用。上品なグレーのペプラムキャミは、きれいめシャツやブラウスとも好相性。甘めのペプラムディテールも、きちんと感のある黒のパンツと合わせれば一気に大人ムードに。モノトーンカラーで統一することで、オフィスにもなじむ洗練コーデに仕上がります。大人っぽさも女性らしさも兼ね備えたペプラムキャミは、ワードローブに欠かせない存在になるかも。

