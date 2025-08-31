山賊気分で楽しめる鶏料理専門店

イオンモール名古屋茶屋に9/11オープン

名古屋第二環状自動車道南陽ICから車で3分ほど。

名古屋市港区の大型ショッピングモール「イオンモール名古屋茶屋」に、食欲の秋にぴったりな注目店がオープンしました。

その名も『鶏料理 山賊のすみか』。

看板メニューは店名からも想像できる通り、350℃以上の高火力で一気に焼き上げる豪快な「山賊焼き」。

まるで山賊の宴に招かれたような、ワクワクドキドキの食体験ができる新店を、東海エリアのグルメな皆さんにご紹介します。

山賊焼きの魅力とは？

こだわりは、何と言っても非日常感あふれる豪快な山賊焼きです。

生の鶏肉を目の前で350℃以上の高火力で一気に焼き上げ、皮はパリッと、中はジューシーに仕上げます。

350℃の炎が生み出す

圧倒的な美味しさ！

遠赤外線効果で旨みを閉じ込めた肉は、噛んだ瞬間に肉汁がじゅわっとあふれ、思わず笑顔になってしまうはず。

香ばしい匂いと立ち上る煙が、食欲を刺激する！まるで山の中で開かれる宴会のよう⁉

日常を忘れて楽しめる特別な時間を過ごせます。

こだわりポイント×3

①炭火＆高火力で旨み凝縮

炭火の遠赤外線と高火力で焼き上げるから、外はパリッ、中はふっくらジューシー。

②ボリューム満点の豪快サイズ

山賊焼きという名前にふさわしく、手に持つとずっしり重い鶏肉を豪快に提供します。

お腹も心も大満足間違いなし！

③秘伝のオリジナルたれ

厳選した3種類の醤油をブレンドした秘伝のタレは、香ばしさと甘辛さの絶妙なバランス。

鶏肉と絡み合うことで、一度食べたら忘れられない深い味わいに。

注目メニューPICK UP

①手羽付き“匠の大山鶏”の豪快焼き定食

鳥取県産のブランド鶏“匠の大山鶏”を使用。

脂のりが良く、まろやかなコクが特徴です。手羽付きの豪快な焼き上げで、鶏の旨みをダイレクトに楽しめます。

②“匠の大山鶏”ささみ串と山賊ぶっかけ茶漬け

しっとり柔らかなささみ串と、特製タレを絡めた山賊焼きがのったご飯。

出汁をかけてひつまぶし風に楽しむのもお勧め。ボリューム感がありながら、最後はさっぱりと〆られる一品です。

③山賊焼き親子丼

炭火の香ばしさとふわふわ卵が絡む贅沢な親子丼。

ボリューム感と満足度、どちらも叶える一品です。

④鶏ももの山賊揚げ定食

こちらもジューシーで味わい深く、リピート必至な美味しさです。

山賊そばセットも。

薬味で広がる楽しみ方

①そのまま豪快に！

鶏の旨みをしっかり感じるなら、まずはシンプルに。肉汁があふれるジューシーさに感動。

②自家製かぼす味噌でさっぱり

かぼすの爽やかな香りと白味噌のコクが、鶏肉をさらに引き立てます。

③粒こしょうでスパイシーに

生タイプの粒こしょうをかければ、ピリッと刺激的な味わいに。

テイクアウトもOK

おうちでも山賊気分を

山賊おにぎりに注目！

梅・昆布・鶏そぼろ入りの山賊おにぎりは、なんと重さ約300g！

お弁当やお土産にぴったりで、豪快な見た目と食べ応えで、こちらも話題を集めそうです。

また定食メニューや手羽先もテイクアウト可能なので、おうちでも山賊気分を味わえます。

名古屋で山賊体験！

非日常のお祭り感を

『鶏料理 山賊のすみか』はただ食事をするだけではなく、目の前で焼き上げるライブ感とボリューム満点の豪快なメニューで、他にはない非日常の時間を過ごせます。

ご褒美ディナーやおでかけランチなど、ぜひ足を運んでみてください！

店舗名：鶏料理 山賊のすみか

住所：名古屋市港区西茶屋2-11イオンモール名古屋茶屋3F

営業時間：10:00～21:00(LO20:30)

定休日：不定休