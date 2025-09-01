高垣麗子、自家製豆乳ヨーグルトなど並んだ朝食公開「丁寧な食事」「健康的で素敵」と注目集まる
【モデルプレス＝2025/09/01】モデルの高垣麗子が1日、自身のInstagramを更新。夏休み中のある朝の食事について紹介し、反響が寄せられている。
【写真】高垣麗子、健康的な朝食ショット
高垣は「9月になりましたね 写真は今朝…と言いたいところですが、夏休みの後半のある朝です」として、麹水、トマトジュース、米粉パン、自家製豆乳ヨーグルト（メープルシロップ）、ぶどう、ゆで卵が並んだ食卓の様子を公開。「豆乳ヨーグルトは前日のうちに作っているんだけど、豆乳発酵だとビフィズス菌が2.5倍になると聞いたので、最近はこればかり」と発酵食品へのこだわりもつづっている。
この投稿に、ファンからは「丁寧な食事」「健康的で素敵」「参考になります」「美味しそう」「体に良さそう」「おしゃれな朝食」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】高垣麗子、健康的な朝食ショット
◆高垣麗子、発酵食品を取り入れた健康的な朝食メニューを公開
高垣は「9月になりましたね 写真は今朝…と言いたいところですが、夏休みの後半のある朝です」として、麹水、トマトジュース、米粉パン、自家製豆乳ヨーグルト（メープルシロップ）、ぶどう、ゆで卵が並んだ食卓の様子を公開。「豆乳ヨーグルトは前日のうちに作っているんだけど、豆乳発酵だとビフィズス菌が2.5倍になると聞いたので、最近はこればかり」と発酵食品へのこだわりもつづっている。
この投稿に、ファンからは「丁寧な食事」「健康的で素敵」「参考になります」「美味しそう」「体に良さそう」「おしゃれな朝食」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】