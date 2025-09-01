8月30日（現地時間）にフランクフルトはブンデスリーガ第2節でホッフェンハイムと対戦し、3-1で勝利した。フランクフルトに今季新加入の堂安律はこの試合に先発し、2ゴールをあげて勝利に貢献した。



この日も右サイドハーフの位置に入った堂安は、17分に右サイドからドリブルで中に切れ込んで左足でシュートを決めると、27分には左サイドからのクロスをファーサイドに走り込んで押し込み2点目。それ以降も豊富な運動量をベースに精力的に動き回って攻守両面で存在感を発揮し、78分に途中交代で退くまでチームを牽引し続けた。





こうした堂安の活躍は、現地メディアでも高く評価されている。ドイツのサッカー雑誌『Kicker』は、6段階評価（1が最高、6が最低）の採点で堂安に最高評価となる評価点1を与え、同選手をザンクトパウリの藤田譲瑠チマらとともに週間ベストイレブンに選出。さらにドイツ紙『Bild』も堂安に評価点1をつけ、「2ゴールでフランクフルトに勝利をもたらした」と称賛している。チームメイトも堂安を称えている。主将を務めるロビン・コッホは『Bild』の取材に応じ、堂安について以下のように語っている。「彼は周囲に対してとてもオープンな性格の若者。そして今日は、彼がピッチ上で何ができるのかを全員が目にすることになったね。彼は信じられないぐらい良い選手であり、今後さらに僕らの助けになってくれる存在だよ」堂安の1試合2ゴールは8月17日のDFBポカール1回戦のエンガース戦に続いて早くも今季2回目。今夏の補強の目玉として加入してプレッシャーもある中、周囲の期待に応える圧巻のパフォーマンスを披露している。『Kicker』による週間ベストイレブンは以下のとおり。GK アレクサンダー・ニューベル（シュツットガルト）DF ヤン・コウト（ボルシア・ドルトムント）DF ハウケ・バール（ザンクトパウリ）DF アダム・シビガワ（ザンクトパウリ）DF アーロン・ゼンター（ヴォルフスブルク）MF 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリMF 堂安律（フランクフルト）MF クリストフ・バウムガルトナー（ライプツィヒ）MF ヤクブ・カミンスキ（ケルン）FW アンドレアス・フントンジ（ザンクトパウリ）