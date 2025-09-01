TWICE・チェヨン、ソロデビューAL収録曲『AVOCADO』MVをサプライズ公開！日本バンドとのコラボにも注目

TWICEのチェヨンが、ソロデビューアルバム収録曲『AVOCADO (feat. Gliiico)』のミュージックビデオを公開した。

JYPエンターテインメントは最近、チェヨンの1stフルアルバム『LIL FANTASY vol.1』のティーザースケジュールが記されたタイムテーブル画像を公開し、「Welcome to LIL FANTASY」と題した謎のコンテンツを予告していた。

9月1日0時、TWICE公式SNSを通じてそのコンテンツがベールを脱ぎ、新曲『AVOCADO (feat. Gliiico)』のミュージックビデオであることが明らかになり、世界中のファンの注目を集めた。

（画像＝JYPエンターテインメント）

独創的な魅力を持つチェヨンのソロアルバムへの期待が高まるなか、今回のミュージックビデオはその期待に応える仕上がりとなった。映像序盤ではアボカドに飲み込まれるような童話的演出が展開され、日本のポップバンド・Gliiicoのメンバーとともに“LIL FANTASY”城を探す冒険が描かれる。チェヨンはドット柄のストッキングやロングスカート、ヒッピーパーマ風のヘアスタイルなど、大胆なスタイリングを披露。Gliiicoのメンバーも共演し、存在感を示した。

映像全体はフィルムで撮影され、幻想的なムードを演出した。さらにクレイアートを使ったストップモーション技法や独特な小道具を取り入れ、視覚的な楽しさを加えている。チェヨンのファンタジーな世界観へと誘う“始まりの物語”にふさわしく、映像美と彼女の個性的な歌声、音楽性が際立っている。

ソロ1stフルアルバム『LIL FANTASY vol.1』は、チェヨンの中に存在する“小さな世界”の名を冠した作品。「vol.1」という副題が示す通り、今回の物語が完結ではなく、今後も続いていくシリーズであることを意味している。ナヨン、ジヒョ、ツウィに続き、TWICEで4人目のソロ活動者となるチェヨンは、自らの世界観を余すところなく表現したこのアルバムを通じ、ソロアーティストとしての力量を発揮する予定だ。

なお、『AVOCADO (feat. Gliiico)』を収録したチェヨンの1stソロフルアルバム『LIL FANTASY vol.1』は、9月12日13時にリリースされる。

（記事提供＝OSEN）

◇チェヨン プロフィール

1999年4月23日生まれ。本名ソン・チェヨン。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインラッパーを担当している。華奢で小柄な体形で、ついたあだ名はちびラッパー。髪型やメイクでしっかりと自身の個性を表現していることから、ファンの間ではたびたび「真似したいスタイル」と話題に上がる。2024年4月、10歳年上の韓国男性歌手Zion.T（ザイオンティ）との交際を認めた。