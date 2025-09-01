ZB1¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÜÆü¡Ê1Æü¡Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡ª¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ç¯¤Îµ°À×¤ò¹þ¤á¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÍýÍ³
ZEROBASEONE¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ç¯¤ÎÀ®Ä¹¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
ZEROBASEONE¤Ï¡¢ËÜÆü¡Ê1Æü¡Ë¸á¸å6»þ¤Ë1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNEVER SAY NEVER¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£Á°ºî¤Î5th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBLUE PARADICE¡Ù°ÊÍèÌó6¤«·î¤Ö¤ê¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNEVER SAY NEVER¡Ù¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë3¤Ä¤ÎÍýÍ³¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ØNEVER SAY NEVER¡Ù¤Ï¡¢ZEROBASEONE¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤á¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢ZEROSE¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¡Ë¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Î¹Ï©¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âµ±¤¯½Ö´Ö¤ò¼ý¤á¤¿ºîÉÊ¡£¡ÈÀÄ½Õ3Éôºî¡É¤È¡È¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹2Éôºî¡É¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤Î2Ç¯´Ö¤ÎÊª¸ì¤ò¶Å½Ì¤·¡¢ºÇ¤â¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¡ÖTEAM ZB1¡×¤Î¥·¥Ê¥¸¡¼¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
Èà¤é¤Ï¡¢Ê¿ËÞ¤ÊÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃÊÌ¤Ê²¿¤«¤òÌ´¸«¤ë¿Í¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÄü¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÈÉÔ²ÄÇ½¤Ï¤Ê¤¤¡ÊNEVER SAY NEVER¡Ë¡É¡×¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤¤±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¡¢Ä©Àï¤·Â³¤±¤ë°Õ»×¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´10¶Ê¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Î¡ÖÀ®Ä¹¡×
¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØICONIK¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÁ´10¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¢¡È¥Ò¥Ã¥È¶Ê¥á¡¼¥«¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºî¶Ê²ÈKENZIE¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ³°¤Î¼ÂÎÏÇÉ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¿Ø¤È¶¦¤Ë´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥È¥é¥Ã¥¯¤òÀ¸¤ß¤À¤·¤¿¡£
³Æ¼ýÏ¿¶Ê¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç¤¢¤ëÈà¤é¤ÎÀ®Ä¹¤¬Í¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥È¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëµÓËÜ¤Î¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¡ØSLAM DUNK¡Ù¡¢»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Íí¤ß¹ç¤Ã¤¿°¦¤Î¥²¡¼¥à¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØLovesick Game¡Ù¡¢Îø¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤¿´¶¾ð¤òÍÏ¤«¤·¤¿¡ØGoosebumps¡Ù¡¢Çº¤ß¤ò¼êÊü¤·¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖDumb¡×¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ1stEP¡ØPREZENT¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤ò´Ú¹ñ¸ì¤Ç²Î¾§¤·¤¿¡ØNOW OR NEVER (Korean ver.)¡Ù¡¢¥½¥ó¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó¡¢¥½¥¯¡¦¥Þ¥·¥å¡¼¡¢¥¥à¡¦¥®¥å¥Ó¥ó¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥´¥Ì¥¯¡¢¥Ï¥ó¡¦¥æ¥¸¥ó¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡ØEXTRA¡Ù¡¢¥¥à¡¦¥¸¥¦¥ó¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª¡¢¥¥à¡¦¥Æ¥ì¡¢¥ê¥Ã¥¡¼¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤Ç¡¢Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿´¤Îµ÷Î¥¤òÁ¡ºÙ¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡ØLong Way Back¡Ù¡¢ZEROBASEONE¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØStar Eyes¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆZEROSE¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥Õ¥¡¥ó¥½¥ó¥°¡ØI Know U Know¡Ù¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¡¡¡È¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¡É¤ÊÂ¸ºß¤Ø
¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØICONIK¡Ù¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¡¦¥Ç¥£¥¹¥³¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤âÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤¤ZEROBASEONE¤Î¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥ô¤È¥¿¥¤¥È¤Ê¥ê¥º¥à¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢9¿Í¤Î²ÎÀ¼¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶Ê¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÇ®ÎÌ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÄºÅÀ¤Ø¤ÈÅþÃ£¤¹¤ë¡£
¡ØICONIK¡Ù¤Ï¡¢Èà¤é¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÎ¹Ï©¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë³Ú¶Ê¡£¡ÖÂ¾¿Í¤ÎÉ¾²Á¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¼«¿È¤¬¡È¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¡É¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¡¢¤è¤êÂç¤¤¯µ±¤³¤¦¤È¤¹¤ë9¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿¡£
Ã±¤ËÂè5À¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡ÈZEROBASEONE¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¤½¤Î¤â¤Î¤ò¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬Åê±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë